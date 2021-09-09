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08:24 09.09.2021

На автодороге Киев-Одесса в ДТП погиб гражданин Израиля

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На автодороге Киев-Одесса в ДТП погиб гражданин Израиля

Правоохранители выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в четверг около 4 утра с участием паломников-хасидов на автодороге Киев-Одесса, в результате чего погиб гражданин Израиля, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"Правоохранители обнаружили на 109 км трассы Киев-Одесса, вблизи села Чупира, автомобиль "Mercedes Sprinter", которым управлял 37-летний водитель. Известно, что он перевозил 13 пассажиров - паломников-хасидов из города Умань в аэропорт "Борисполь". В результате ДТП один пассажир, 45-летний иностранец, который находился в микроавтобусе, погиб", - говорится в сообщении.

Как отмечается, 37-летний водитель перевозил 13 пассажиров - паломников-хасидов из Умани (Черкасская область" в аэропорт "Борисполь".

В МВД отметили,  что все остальные пассажиры телесных повреждений не получили. 

Теги: #гражданин #украина #дтп_жертвы #израиль
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