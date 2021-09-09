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08:16 09.09.2021

В Украине за сутки зафиксировано более 3 тыс. новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровели 1 546 человек, 61 умер

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В Украине за сутки зафиксировано более 3 тыс. новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровели 1 546 человек, 61 умер

В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 3 663 новых случая заболевания COVID-19, выздоровели 1 546 человек, 61 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"В сутки 8 сентября 2021 в Украине зафиксировано 3 663 новые подтвержденные случаи коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 342, медработников - 63). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 981 человек; летальных случаев - 61; выздоровели - 1 546 человек", – сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.

Днем ранее, 8 сентября зафиксировано 2 772 новых случая заболевания СOVID-19, 7 сентября 2021 сообщалось о 2 197 новых инфицированных, 6 сентября зафиксировано 773 новых случаев заболевания СOVID-19, 5 сен зтября зафиксировано 1379 новых случаев заболевания СOVID-19, 4 сентября зафиксировано 2 614 новых случаев заболевания СOVID-19, 3 сентября сообщалось о 2 693 новых случаев заболевания, 2 сентября зафиксировано почти 2,5 тыс. новых случаев заболевания СOVID-19, 1 сентября, за сутки зафиксировано 2 075 новых случаев заболевания СOVID-19, 31 августа сообщалось о 1 356 новых случаях заболевания.

Всего за период пандемии в Украине заболели 2 306 939 человек, выздоровели 2 217 563 человек, летальных случаев - 54 175.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (379), Львовской (318), Харьковской (302), Одесской (222) и Днепропетровской (209) областях. 

Теги: #статистика #коронавирус #украина
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