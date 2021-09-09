С начала суток на Донбассе соблюдается режим тишины

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе соблюдают режим тишины, сообщили в пресс-центра штаба ООС.

"По состоянию на 7:00 утра, 9 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - указано в сводке.

За прошедшие сутки, 8 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

В направлении Опытно и Авдеевки российские наемники применили минометы 120-го калибра по позициям украинских защитников. Неподалеку Павлополя противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов. В районе Широкино наемники вели прицельный огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Также враг совершил прицельный обстрел из артиллерии калибра 122 мм вблизи Кряковки и Старогнатовки. У Золотого-4 наемники дважды обстреляли позиции ОС из ручных и станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, на Луганщине зафиксировано пролеты трех вражеских беспилотников типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

"В результате вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья - средней тяжести", - отметили в сводке.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.