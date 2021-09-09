События

07:44 09.09.2021

С начала суток на Донбассе соблюдается режим тишины

1 мин читать
С начала суток на Донбассе соблюдается режим тишины

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе соблюдают режим тишины, сообщили в пресс-центра штаба ООС.

"По состоянию на 7:00 утра, 9 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - указано в сводке.

За прошедшие сутки, 8 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

В направлении Опытно и Авдеевки российские наемники применили минометы 120-го калибра по позициям украинских защитников. Неподалеку Павлополя противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов. В районе Широкино наемники вели прицельный огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Также враг совершил прицельный обстрел из артиллерии калибра 122 мм вблизи Кряковки и Старогнатовки. У Золотого-4 наемники дважды обстреляли позиции ОС из ручных и станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, на Луганщине зафиксировано пролеты трех вражеских беспилотников типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

"В результате вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья - средней тяжести", - отметили в сводке.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК. 

Теги: #оос #сводка #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:24 09.09.2021
На автодороге Киев-Одесса в ДТП погиб гражданин Израиля

На автодороге Киев-Одесса в ДТП погиб гражданин Израиля

08:16 09.09.2021
В Украине за сутки зафиксировано более 3 тыс. новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровели 1 546 человек, 61 умер

В Украине за сутки зафиксировано более 3 тыс. новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровели 1 546 человек, 61 умер

07:01 09.09.2021
СБУ пресекла деятельность злоумышленников, которые торговали программами для взлома соцсетей

СБУ пресекла деятельность злоумышленников, которые торговали программами для взлома соцсетей

03:39 09.09.2021
Следующим шагом в отношении передачи ГАРТ ожидается развитие инфраструктуры

Следующим шагом в отношении передачи ГАРТ ожидается развитие инфраструктуры

01:15 09.09.2021
Чубаров призвал участников "Крымской платформы" к консультациям за преследования крымских татар

Чубаров призвал участников "Крымской платформы" к консультациям за преследования крымских татар

23:26 08.09.2021
Один из задержанных в Крыму крымских татар Ахтемов по обвинению в якобы диверсии оказался родственником замглавы МИД Джапаровой

Один из задержанных в Крыму крымских татар Ахтемов по обвинению в якобы диверсии оказался родственником замглавы МИД Джапаровой

22:46 08.09.2021
Под Белой Церковью правоохранители выясняют обстоятельства стрельбы между двумя мужчинами

Под Белой Церковью правоохранители выясняют обстоятельства стрельбы между двумя мужчинами

21:47 08.09.2021
На Донбассе в результате обстрелов российских наемников два бойца ВСУ получили осколочные ранения

На Донбассе в результате обстрелов российских наемников два бойца ВСУ получили осколочные ранения

21:21 08.09.2021
Разумков не против создания ВСК для расследования срыва операции по задержанию "вагнеровцев"

Разумков не против создания ВСК для расследования срыва операции по задержанию "вагнеровцев"

07:36 08.09.2021
С начала суток на Донбассе соблюдается режим тишины

С начала суток на Донбассе соблюдается режим тишины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На автодороге Киев-Одесса в ДТП погиб гражданин Израиля

В Украине за сутки зафиксировано более 3 тыс. новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровели 1 546 человек, 61 умер

На Донбассе в результате обстрелов российских наемников два бойца ВСУ получили осколочные ранения

В период празднования Рош ха-Шана грубых правонарушений не зафиксировано

Перепись населения в Украине состоится в 2023 году

ПОСЛЕДНЕЕ

9 сентября: Какой сегодня праздник

Байден намерен созвать глобальный саммит по борьбе с COVID-19

США не считают талибов уважаемыми членами мирового сообщества

В Афганистане продолжаются протесты против неравенства и нового правительства

"Американ Юниверсити Киев" подписал договор аренды здания Речного вокзала

Еврокомиссия заявила о стремлении ЕС к большей автономии в многополярном и конфликтном мире

В период празднования Рош ха-Шана грубых правонарушений не зафиксировано

Почтовые и логистические операторы против введения в Украине нормы о сборе персональных данных о получателях

Уровень загрязнения воздуха в Кривом Роге в августе сохранился на уровне "очень высокий" из-за небольших осадков и жары – мониторинг

Венедиктова в четверг посетит судебное заседание по делу МН17 в Нидерландах

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА