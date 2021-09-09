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07:01 09.09.2021

СБУ пресекла деятельность злоумышленников, которые торговали программами для взлома соцсетей

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СБУ пресекла деятельность злоумышленников, которые торговали программами для взлома соцсетей

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) выявили и пресекли противоправную деятельность группы лиц, работников одной из киевских ИТ-компаний.

Как сообщает пресс-центр СБУ, злоумышленники организовали незаконную продажу специализированного программного обеспечения. Основное его назначение - отдаленное получение информации с компьютеров и телекоммуникационного оборудования.

Программы позволяли беспрепятственно собирать и передавать информацию о действиях пользователей. Включая данные, которые передавались через месседжер социальных сетей "Вк", "Instagram", "Facebok" и WhatsApp, Viber, TeLegram или электронными почтовыми ресурсами.

Как установило следствие, злоумышленники сбывали это программное обеспечение предприятиям частного сектора. Все это - якобы для предотвращения утечки служебной информации. В дальнейшем планировали его реализацию также учреждениям государственного сектора.

По результатам судебных экспертиз, программное обеспечение признано специальными техническими средствами негласного получения информации.

Правоохранители изъяли в офисном помещении ИТ-компании черновые записи, переписка и документы с доказательствами противоправной деятельности.

Сейчас двум правонарушителям сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 359 (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #соцсети #сбу #украина #злоумышленники
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