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05:29 09.09.2021

Байден намерен созвать глобальный саммит по борьбе с COVID-19

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Байден намерен созвать глобальный саммит по борьбе с COVID-19

Администрация президента США Джо Байдена планирует провести международный саммит, посвященный реагированию на пандемию COVID-19 и глобальным усилиям по вакцинации, сообщает Politico со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, США уже уведомили некоторые страны о своих планах, но официальные приглашения пока не разосланы.

Отмечается, что саммит будет приурочен к заседаниям Генеральной Ассамблеи ООН, намеченным на предпоследнюю неделю сентября.

Как сообщили собеседники издания, мероприятие будет включать обсуждения, направленные на улучшение координации по борьбе с коронавирусом в мире по целому ряду областей.

Так, будут обсуждаться пути улучшения производства и распространения вакцин и увеличения поставок кислорода в нуждающиеся страны, а также возможность международного сотрудничества в области исследований и разработок, связанных с COVID-19, заявили осведомленные источники.

Теги: #сша #байден #саммит #коронавирус
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