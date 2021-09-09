События

05:27 09.09.2021

США не считают талибов уважаемыми членами мирового сообщества

3 мин читать
США не считают талибов уважаемыми членами мирового сообщества

Вашингтон не считает, что взявшее в Афганистане власть движение "Талибан" заслуживает уважения в мировом сообществе, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Никто в этой администрации, ни президент, ни кто-либо из команды национальной безопасности, не считает, что "Талибан" - уважаемые, ценные члены мирового сообщества", - сообщила Псаки на брифинге.

По ее словам, администрация США никогда и не рассматривала этот вопрос.

"Они никоим образом этого не заслужили", - добавила пресс-секретарь Белого дома.

Псаки указала, что новое правительство Афганистана - это временный кабинет министров, в который вошли бывшие и нынешние боевики "Талибана".

"Мы этого не одобряли, мы не заявляли, что собираемся его (это правительство) признавать", - уточнила Псаки.

При этом она сказала, что США приходится взаимодействовать с талибами, которые контролируют Афганистан, в первую очередь для того, чтобы вернуть оттуда своих граждан. Псаки добавила, что Вашингтон будет следить за действиями талибов в будущем, прежде чем принимать в их отношении какое-либо решение.

В госдепартаменте США ранее заявили, что в Вашингтоне намерены дать оценку новому правительству Афганистана, сформированному движением "Талибан", основываясь не на его обещаниях, а на действиях.

"Мы понимаем, что талибы представили временный кабинет министров. Тем не менее, мы будем судить о "Талибане" по его действиям, а не по словам. Мы ясно указали, (...) что афганский народ заслуживает инклюзивного правительства", - говорится в заявлении госдепа.

В нем отмечается, что правительство "состоит исключительно из лиц, которые являются членами движения "Талибан" или их близкими соратниками, в нем нет ни одной женщины". Кроме того, как сообщил госдеп, в США "также обеспокоены связями и послужным списком некоторых из этих лиц".

В заявлении говорится, что США будут добиваться от талибов выполнения обязательств по обеспечению безопасного выезда из страны иностранных граждан и афганцев.

В ЕС также заявили, что объявленное движением "Талибан" правительство не соответствует критериям инклюзивности и не представляет все этнические и религиозные слои населения Афганистана. Так, в ЕС отметили, что талибы на протяжении нескольких последних недель обещали, что сформированное ими правительство будет инклюзивным, и ЕС надеялся, что это будет соответствовать действительности.

Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши в свою очередь заявил, что страна будет сотрудничать с новыми властями Афганистана, если их будут поддерживать афганский народ.

"Пакистан считает, что афганцы сами должны решать свое будущее. Мы будем сотрудничать с правительством, у которого будет поддержка народа", - заявил Куреши.

Несмотря на то, что большинство стран пока не торопятся признавать новое правительство Афганистана, власти Китая между тем уже заявили, что готовы строить дружеские отношения с взявшим власть в стране "Талибаном". На прошлой неделе представитель движения рассказал, что Пекин пообещал Афганистану увеличенную гуманитарную помощь, а также помощь в борьбе с пандемией COVID-19.

Теги: #сша #афганистан #отношение #талибы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

05:29 09.09.2021
Байден намерен созвать глобальный саммит по борьбе с COVID-19

Байден намерен созвать глобальный саммит по борьбе с COVID-19

02:41 09.09.2021
В Афганистане продолжаются протесты против неравенства и нового правительства

В Афганистане продолжаются протесты против неравенства и нового правительства

19:22 08.09.2021
Блинкен заявил, что не знал о планах Гани бежать из Афганистана

Блинкен заявил, что не знал о планах Гани бежать из Афганистана

16:13 08.09.2021
Талибы запретили женщинам заниматься спортом

Талибы запретили женщинам заниматься спортом

15:12 08.09.2021
90 афганцев, эвакуированных США из Кабула, попросили убежища в Германии

90 афганцев, эвакуированных США из Кабула, попросили убежища в Германии

14:53 08.09.2021
В ЕС не считают новое правительство Афганистана инклюзивным

В ЕС не считают новое правительство Афганистана инклюзивным

14:26 08.09.2021
Рада не поддержала обращение к Конгрессу США о предоставлении Украине двустороннего статуса основного союзника США вне НАТО

Рада не поддержала обращение к Конгрессу США о предоставлении Украине двустороннего статуса основного союзника США вне НАТО

10:13 08.09.2021
Афганский журналист обвинил талибов в военных преступлениях против жителей Панджшера

Афганский журналист обвинил талибов в военных преступлениях против жителей Панджшера

08:05 08.09.2021
Байден продлил действие указа о санкциях за вмешательство в выборы на год

Байден продлил действие указа о санкциях за вмешательство в выборы на год

06:00 08.09.2021
Большинство талибов, попавших в афганское правительство, находятся под санкциями ООН

Большинство талибов, попавших в афганское правительство, находятся под санкциями ООН

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Донбассе в результате обстрелов российских наемников два бойца ВСУ получили осколочные ранения

В период празднования Рош ха-Шана грубых правонарушений не зафиксировано

Перепись населения в Украине состоится в 2023 году

"Укрзализныця" сокращает бронь в поездах для нужд железнодорожников, дополнительно появится 3 тыс. билетов

Поставки газа по "Северному потоку 2" ожидаются с 1 октября - Bloomberg

ПОСЛЕДНЕЕ

Следующим шагом в отношении передачи ГАРТ ожидается развитие инфраструктуры

Чубаров призвал участников "Крымской платформы" к консультациям за преследования крымских татар

Под Белой Церковью правоохранители выясняют обстоятельства стрельбы между двумя мужчинами

На Донбассе в результате обстрелов российских наемников два бойца ВСУ получили осколочные ранения

Разумков не против создания ВСК для расследования срыва операции по задержанию "вагнеровцев"

"Американ Юниверсити Киев" подписал договор аренды здания Речного вокзала

Еврокомиссия заявила о стремлении ЕС к большей автономии в многополярном и конфликтном мире

В период празднования Рош ха-Шана грубых правонарушений не зафиксировано

Почтовые и логистические операторы против введения в Украине нормы о сборе персональных данных о получателях

Уровень загрязнения воздуха в Кривом Роге в августе сохранился на уровне "очень высокий" из-за небольших осадков и жары – мониторинг

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА