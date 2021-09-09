Следующим шагом в отношении передачи ГАРТ ожидается развитие инфраструктуры

Следующим шагом в отношении передачи Государственного агентства развития туризма Украины (ГАРТ) ожидается развитие инфраструктуры, сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Следующие шаги в развитии сектора: развитие инфраструктуры. Поэтому передача ДАРТ Министерству, которое за это отвечает, - логическая. Впереди развитие сети гостиниц, дорог, ресторанов и тому подобное", - написал Ткаченко в Facebook.

Он отметил, что фактическая передача агентства займет определенный этап и дальнейшем Минкульт продолжит координировать совместные проекты по туристическим маршрутам, продвижению, и связанных с культурой и информационной политикой.

Кроме того, по словам министра, "с момента запуска ГАРТ начался ряд инициатив: проект "Путешествуй по Украине", который влюбил в Украину туристическую, работа по сбору информации в сфере проведения исследований/аналитики, ведется активное продвижение Украины как туристической дестинации как для жителей страны, так и для иностранцев в пределах Visit Ukraine. И что главное: появился закон о туризме и бюджет в том числе и на маркетинговые активности для продвижения".

Как сообщалось, Кабинет министров Украины возложил функции обеспечения формирования и реализации государственной политики в сфере туризма и курортов (кроме госнадзора) на Министерство инфраструктуры.