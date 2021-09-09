В Афганистане продолжаются протесты против неравенства и нового правительства

На улицах городов Афганистана третий день подряд проходят протесты против неравенства и нового правительства, сформированного движением "Талибан", и в которое не включены женщины, сообщают западные СМИ.

СМИ приводят распространенные в социальных сетях видеокадры, на которых запечатлены афганские женщины, которые вышли на улицы западного района Кабула в знак протеста против формирования нового правительства без участия женщин. На кадрах показано, как демонстранты скандируют фразу: "Кабинет (министров - ИФ) без женщин - провальный". Некоторые держали плакаты с надписью "Работа, образование и свобода".

Как отмечается, некоторые протестующие критиковали талибов за захват провинции Панджшер.

По данным прессы, крупные СМИ перестали информировать о протестах после того, как талибы задержали группу журналистов, освещавших во вторник демонстрацию в Кабуле против пакистанского вмешательства в Афганистан. Боевики применили физическую силу против как минимум двух журналистов местного издания Etilaatroz. Нескольких журналистов задержали.

Один из сотрудников издания опубликовал в твиттере фото и видеоматериалы, на которых видно, как двое пострадавших журналистов едва могут ходить или говорить после разгона манифестации.

СМИ указывают, что иностранные журналисты также находятся в опасности. Так, репортер издания The Los Angeles Times Набих Булос написал в своем твиттере, что талибы толкнули его и его напарника фотографа и попытались удалить материал, отснятый во время протестов.

Кроме того, в сети появились кадры того, как боевик движения "Талибан" избивает плеткой женщину.

Как сообщается, талибы жестко подавляют протесты и в других городах Афганистана - Герате, Газни, Фаизабаде. Пресса напоминает, что в провинции Герат как минимум двое демонстрантов погибли, семь ранены после того, как талибы открыли огонь при разгоне протестующих. Кроме того, несколько протестующих арестованы в провинции Газни.

Ранее в среду стало известно, что талибы запретили проведение любых акций протеста без предварительного разрешения. Отныне любая акция протеста может быть проведена только по предварительному согласованию с министерством юстиции и МВД Афганистана. При этом ответственность за последствия в случае несоблюдения этого правила будет полностью лежать на организаторах акций. Распоряжение действует как для Кабула, так и для других регионов Афганистана.