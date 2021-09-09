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01:15 09.09.2021

Чубаров призвал участников "Крымской платформы" к консультациям за преследования крымских татар

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Чубаров призвал участников "Крымской платформы" к консультациям за преследования крымских татар

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров просит срочного проведения межгосударственных консультаций в рамках "Крымской платформы" в отношении ситуации с задержанием крымских татар.

С соответствующей просьбой он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и президентам и главам правительств стран-участниц "Крымской платформы".

"…Меджлис крымскотатарского народа призывает вас к срочному проведению межгосударственных консультаций в рамках Крымской платформы по ситуации во временно оккупированном РФ Крыму в связи с незаконным задержанием первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла и других представителей коренного крымскотатарского народа на временно оккупированной государством-агрессором Российской Федерацией территории Автономной Республики Крым и Севастополя", - написал Чубаров в Facebook.

По его словам, новый виток репрессий в Крыму преследует не только цель расправы с крымскими татарами, включая делегатов Курултая крымскотатарского народа и членов Меджлиса крымскотатарского народа, которые принимали участие в инаугурационном саммите Крымской платформы, но и является проверкой на прочность и решительность государств-участников Крымской платформы в отстаивании ими целей и принципов подписанной Крымской декларации.

Он отметил, что все пятеро задержанные крымских татар, включая первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла, подверглись пыткам и другим формам жестокого и унижающего достоинство обращения. "В течение длительного времени их удерживали в наручниках, с надетым на голову мешком, без предоставления воды и пищи. допросы, проводимые без допуска адвокатов, сопровождались угрозами в адрес членов их семей и личными оскорблениями", - отметил Чубаров.

Он подчеркнул, что "свои преступные действия российские оккупанты пытаются закамуфлировать срочно сфабрикованное дело о "диверсионном акте", якобы организованный Главным управлением разведки Министерства обороны Украины при участии Меджлиса крымскотатарского народа".

Ранее в ГУР Минобороны Украины заявили, что выдвинутые Россией обвинения в якобы причастности Главного управления разведки Министерства обороны Украины к диверсии на газопроводе в оккупированном Крыму не соответствуют действительности и являются провокацией.

7 августа, пресс-служба ФСБ заявила, что ГУР Минобороны Украины совместно с Меджлисом крымскотатарского народа якобы причастны к организации "диверсии", которая произошла на газопроводе в районе села Перевальное в оккупированном Крыму 23 августа. По информации ФСБ, в рамках расследования были арестованы трое подозреваемых.

Как сообщалось, сотрудники ФСБ утром 3 сентября задержали в оккупированном Крыму Эльдара Одаманова, ночью 4 сентября - Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова и Шевкета Усеинова. Утром 4 сентября после обысков в доме был задержан заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов. Полиция РФ возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества) из-за "механического" повреждения газопровода в селе Перевальное, которое располагается по дороге из Симферополя в сторону Ялты.

В ответ на задержания крымских татар на оккупированном РФ полуострове у здания посольства РФ в Киеве 5 сентября прошла акция в их поддержку.

На акции присутствовало около 70 человек. Активисты держали плакаты, в частности, с обращениями к международному сообществу с требованиями реакции на задержания на полуострове. По мнению главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, новая волна обысков и арестов крымских татар в Крыму 3-4 сентября является местью российских властей за организованный Украиной саммит "Крымской платформы".

Акции в поддержку задержанных крымчан проходили и на самом полуострове. На одной из таких сотрудники ФСБ РФ задержали более 40 активистов, которых позже отпустили.

6 сентября оккупационный "суд" в Крыму незаконно избрал 3 задержанным крымским татарам меру пресечения в виде содержания под стражей. Так, Джелялова и братьев Ахтемовых арестовали на 60 суток, до 4 ноября, по подозрению в якобы причастности к повреждению газопровода в с. Перевальное 23 августа. Они будут содержаться под стражей в СИЗО г. Симферополь.

Кроме того, Шевкет Усеинов и Эльдар Одаманов были приговорены к административному аресту на 14 и 15 суток соответственно за якобы неподчинение сотрудникам полиции. Они будут отбывать арест в изоляторе временного содержания г. Симферополь.

По данным украинской власти, сотрудники российских спецслужб пытали задержанных крымчан и применяли к ним физическое и психологическое насилие. 

Теги: #чубаров #украина #крымская_платформа
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