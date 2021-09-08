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22:46 08.09.2021

Под Белой Церковью правоохранители выясняют обстоятельства стрельбы между двумя мужчинами

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Под Белой Церковью правоохранители выясняют обстоятельства стрельбы между двумя мужчинами

Правоохранители выясняют обстоятельства стрельбы между двумя мужчинами под Белой Церковью на Киевщине, в результате чего одного из них госпитализировали, сообщила пресс-служба Национальной полиции Киевской области.

"Полицейские выяснили, что между мужчинами произошел конфликт, в результате которого один из них совершил четыре выстрела в сторону другого. Сейчас пострадавшего госпитализировали в Белоцерковскую больницу", - сказано в сообщении.

Инцидент произошел неподалеку продовольственного магазина в селе Сорокотяги, о чем правоохранителям сообщила женщина, ставшая случайным свидетелем.

В полиции сообщили, что правонарушитель с места преступления скрылся. Сейчас полиция проводит мероприятия по розыску стрелка.

"Информация будет обновляться", - добавили в пресс-службе.

Теги: #расследование #киевщина #перестрелка #украина
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