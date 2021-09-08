На Донбассе в результате обстрелов российских наемников два бойца ВСУ получили осколочные ранения

На Донбассе в результате обстрелов российских наемников два бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) получили осколочные ранения, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"Сегодня, 8 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрелы позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В результате вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения", - сказано в сообщении.

Отмечается, что раненым предоставили необходимую медицинскую помощь и госпитализировали в военный госпиталь в состоянии средней тяжести.