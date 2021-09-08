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21:21 08.09.2021

Разумков не против создания ВСК для расследования срыва операции по задержанию "вагнеровцев"

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Разумков не против создания ВСК для расследования срыва операции по задержанию "вагнеровцев"

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не видит проблем с созданием временной следственной комиссии (ВСК) парламента для расследования исключительно срыва операции по задержанию "вагнеровцев", которую готовили украинские спецслужбы.

"Если мы говорим о ВСК по любому вопросу. Если есть голоса, если фракции делегируют своих народных депутатов для работы, я считаю, что в этом ничего плохого нет. Объективное расследование точно необходимо. Если к этому может присоединиться Верховная Рада, так не вижу проблем", - сказал Разумков в эфире "5 канала" вечером в среду.

Отвечая на вопрос, доверяет ли спикер информации телеканала СNN, что украинские спецслужбы готовили операцию по задержанию "вагнеровцев", Разумков сказал: "До этого и так шла речь, что привлечены к этому процессу украинские спецслужбы".

По словам Разумкова, необходимо услышать не только расследование журналистов, но и знать официальную информацию.

"Все-таки это расследование журналистов. Надо услышать официальную позицию, как на самом деле и что происходило. Я понимаю, что там есть вопросы тайны, но как раз… ВСК позволяет проговаривать те или иные аспекты операции в закрытом режиме, тайном режиме", подчеркнул Разумков.

Как сообщалось, весной 2021 г. Верховная Рада создала ВСК по расследованию действий должностных лиц против суверенитета Украины, одним из направлений которой является выяснение обстоятельств по "делу вагнеровцев". В то же время фракция "Европейская солидарность" призывает создать ВСК исключительно для расследования срыва операции по задержанию "вагнеровцев". 

Теги: #разумков #вагнеровцы #украина #вск
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