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20:55 08.09.2021

"Американ Юниверсити Киев" подписал договор аренды здания Речного вокзала

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"Американ Юниверсити Киев" подписал договор аренды здания Речного вокзала

При участии команды Colliers Ukraine заключен договор аренды исторического здания Речного вокзала с "Американ Юниверсити Киев" (АЮК), сообщил агентству "Интерфакс-Украина" управляющий директор Colliers Ukraine Александр Носаченко.

По его словам, договор аренды здания Речного вокзала площадью 7,7 тыс. кв. м подписан на 10 лет.

"В университете мирового уровня "Американ Юниверсити Киев" планируется одновременное обучение 2-3 тыс. студентов", - сообщил Носаченко.

Как сообщалось, новый вуз "Американ Юниверсити Киев" был презентован летом 2021 года. Он будет предоставлять образовательные услуги в партнерстве с государственным Университетом штата Аризона (ASU), занимающем первое место по инновациям среди университетов США.

К реализации проекта АЮК был привлечен ряд инвесторов - как с американской, так и с украинской стороны. Американских инвесторов на презентации вуза представлял Курт Волкер.

Построенный в Киеве в 1961 году Речной вокзал (Почтовая площадь, 3) – памятник градостроения и архитектуры, монументального искусства (охранный номер 971-Кв). Ожидается, что после реставрации исторического здания уже в следующем учебном году университет примет первых студентов.

Теги: #киев #аренда #американ_юниверсити #речвокзал
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