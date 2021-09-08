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20:30 08.09.2021

Еврокомиссия заявила о стремлении ЕС к большей автономии в многополярном и конфликтном мире

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Еврокомиссия заявила о стремлении ЕС к большей автономии в многополярном и конфликтном мире

Европейская комиссия (ЕК) утвердила в среду стратегический прогноз 2021 года, заявила о стремлении ЕС к большей автономии в многополярном и конфликтном мире и образовала сеть "министров будущего".

"Глобальные проблемы, такие как изменение климата и цифровая трансформация, напрямую влияют на жизнь граждан ЕС. Мы все чувствуем, что наша демократия и европейские ценности ставятся под сомнение как вне, так и внутри союза, и Европе необходимо адаптировать внешнюю политику к изменяющемуся миропорядку", - заявила в этой связи глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

В докладе о стратегическом прогнозе, который озаглавлен "Возможности и свобода действий ЕС", определены четыре глобальные тенденции, которые повлияют на свободу действий ЕС в ближайшие десятилетия.

Изменение климата и другие экологические проблемы приведут к обострению проблем с водой и продовольствием на планете. К 2050 году 200 млн человек ежегодно будут нуждаться в гуманитарной помощи. Климатический стресс усилит миграцию, расширение конфликтов и нарушения основных прав человека, отмечается в документе.

Цифровая гиперподключенность и технологические преобразования изменят общество, экономику, рынки труда, промышленность и государственное управление, откроют новую главу глобализации в сфере услуг (от финансов до туризма), развития экономики данных, безотходной экономики.

Вероятно, говорится в прогнозе, продолжится наступление на демократические модели управления и ценности. По состоянию на 2020 год 34% населения мира жило в странах, где демократическое правление переживало упадок, и только 4%, где уровень демократии рос.

Мир становится все более многополярным, а экономический центр тяжести смещается на восток. Сегодня экономический вес "развивающейся семерки" (Бразилия, Китай, Индия, Индонезия, Мексика, Россия и Турция) составляет около двух третей от веса стран G7 (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США), представляющих около 40% мирового ВВП. Ожидается, что население мира достигнет 9,7 млрд в 2050 году, а доля населения ЕС упадет до 4,3% (чуть больше 420 млн к 2050 году), отмечается в докладе.

В этих условиях ЕС будет стремиться укреплять свою стратегическую автономию и глобальное лидерство. Он намерен уменьшить стратегическую зависимость от третьих стран по некоторым важнейшим товарам, включая лекарственные препараты, диверсифицировать поставки важнейшего сырья. Ключевой вехой должно стать обеспечение достаточного количества декарбонизированной и доступной энергии.

Усиливая стратегическую автономию, ЕС считает необходимым укреплять "коалиции стран-единомышленниц".

"Дальнейшее развитие собственного оборонного потенциала увеличит способность ЕС продвигать международный порядок, основанный на правилах, при одновременном усилении роли государств-членов ЕС в НАТО", - подчеркивается в докладе.

Теги: #ес #еврокомиссия #доклад #стратегия
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