Почтовые и логистические операторы против введения в Украине нормы о сборе персональных данных о получателях

Верховная Рада на заседании 9 сентября планирует рассмотреть связанные законопроекты №4279/4278 от 28 октября 2020 года, предусматривающие введение обязательств для операторов почтовой связи и логистической доставки по сбору копий паспортов и идентификационных кодов получателей посылок.

АО "Укрпошта", "DHL Express Украина" и Nova Poshta Global выступили против подобной инициативы.

"Требование всем операторам международной доставки запрашивать у получателя номер паспорта или код ИНН каждый раз при вручении посылки, чтобы потом передавать эту информацию в таможню, не решит задачу борьбы с контрабандой. В грузоперевозках всех типов товаров в Украину на международные отправления почтовых операторов и экспресс-операторов (заказы физ.лиц) по весу приходится всего около 2%. Эти посылки досматриваются через рентгены на таможне, и количество задержанных посылок очень маленькое. Порядка 98% - это не посылочный формат. Именно там сосредоточены контрабандные перевозки", - заявили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе "Укрпошты".

В случае, если эта норма будет принята, по мнению государственного почтового оператора, пострадают, в первую очередь, клиенты – украинцы, которые заказывают на международных онлайн-площадках товары в личных целях.

"Они не смогут получать посылки через абонентские ящики в своих домах или почтоматы. В отделениях увеличатся очереди, потому что увеличится время выдачи конкретного заказа. Фактически система доставки будет парализована по всей стране у всех операторов доставки как почты, так и экпресс-грузов", - отметили в "Укрпоште".

Кроме того, по мнению "Укрпошты", любое подобное ужесточение приведет к тому, что Украина перестанет быть привлекательным рынком для международных e-commerce компаний.

"Самое интересное, что Национальные операторы почтовой связи мирового и европейского сообществ не практикуют внесение подобной информации (паспорт/ИНН), поскольку это является существенным нарушением прав граждан. Только страны Евроазиатского союза (РФ, Казахстан, Республика Беларусь) ввели такую практику. Учитывая проевропейский курс развития Украины, было бы целесообразно использовать опыт цивилизованных стран в вопросах пересылки и вручения международных почтовых и экспресс-отправлений", - заявили в государственном почтовом операторе.

Представители почтово-логистического рынка подчеркивают, что законопроекты №4279/4278, до появления этой правки, считались очень продвинутыми, поскольку предусматривали переход на современные технологии таможенного оформления посылок.

Однако, по мнению рынка, эта правка возвращает Украину в ситуацию жесткого контроля и фактически "ставит крест" на ускорении доставки.

"Те, кто придумывали эту норму банально не понимают, как работает международная экспресс-доставка и индустрия e-commerce. Когда вы покупаете товар на AliExpress или Amazon, у вас не запрашивают скан паспорта или идентификационный код, потому что это незаконно. К тому же, сейчас ни одна логистическая компания в Украине не готова ни к сбору, ни к верификации таких данных. Это невозможно сделать ни технически, ни физически", - заявил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" директор Nova Poshta Global Юрий Беневитский.

По его мнению, ввод этой нормы остановит индустрию международной экспресс доставки в Украине и создаст коллапс в отрасли.

"Очень быстро накопится критическое количество грузов, которое мы просто не сможем обработать и выдать клиентам. Эта норма просто отбирает возможность у украинцев покупать на международных e-commerce площадках", - подчеркнул он.

В свою очередь, генеральный директор DHL Express в Украине Вадим Сидорук подчеркнул, что сейчас у компании DHL нет кодов ИНН в товаро-сопроводительных документах.

"Весь груз, начиная с нуля, нам придется размещать на таможенный склад, связываться с каждым получателем и просить прислать нам его код ИНН. Это приведет к очень большой задержке в оформлении, увеличении сроков доставки грузов нашим клиентам, необходимости увеличивать размеры таможенных складов и существенный набор дополнительного персонала", - заявил он агентству "Интерфакс-Украина".

В сопроводительной записке к законопроекту №4279 28 октября 2020 года, текст которого 7 сентября был утвержден комитетом Верховной Рады по вопросам финансов и 9 сентября будет вынесен в зал парламента, отмечается, что целью законопроекта является совершенствование, ускорение и повышение эффективности осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров, которые пересылаются в международных почтовых и экспресс-отправлениях.

Также документ должен создать условия для удешевления и облегчения администрирования и учета перемещаемых в отправлениях товаров, путем внедрения электронных реестров международных почтовых и экспресс-отправлений, которые будут подаваться операторами почтовой связи и экспресс-перевозчиками для декларирования перемещаемых ими товаров.

Кроме того, законопроект предусматривает обеспечение возможности использования таможенными органами информационных и ИТ-систем и применения системы управления рисками при осуществлении таможенного контроля таких товаров.