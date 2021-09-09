9 сентября: Какой сегодня праздник

9 сентября вручают Шнобелевскую премию, в мире празднуют День красоты, а у православных - День памяти преподобного Пимена Великого. Есть и другие праздники, есть приметы этого дня, есть вещи, которые делать нельзя.

Всемирный день красоты

9 сентября — Всемирный день красоты, праздник, установленный Международным комитетом эстетики и косметологии CIDESCO в 1995 году.

Международный комитет эстетики и косметологии CIDESCO считается главной международной Ассоциацией терапии красоты в мире, основан в Брюсселе в 1946 году.

Первый в истории конкурс красоты прошел в Бельгии в сентябре 1888 года, а первый конкурс красоты "Мисс Мира" состоялся в Лондоне в апреле 1951 года. Помимо конкурсов красоты в этот день также проводятся различные шествия, акции и фестивали, в которых участвуют и поощряются люди с внешностью, не соответствующей модельным стандартам или отличающейся своеобразием. Профессиональный праздник отмечают косметологи, производители и продавцы косметики, пластические хирурги, работники модельного бизнеса и все специалисты индустрии красоты.

День графического дизайнера

В Украине 9 сентября отмечают День дизайнера-графика. Сфера деятельности графических дизайнеров довольно узка. Они не занимаются архитектурным или текстильным дизайном. Их направление – это журнальные и книжные страницы, коллажи, страницы сайтов, рекламные модули. Эта интересная работа достаточно востребована в современном мире, и поэтому в штате любой крупной и не очень компании, можно встретить как минимум одного дизайнера-графика.

День тестировщика

Неофициальный праздник День тестировщика отмечается 9 сентября, поскольку в этот день в 1947 году ученые Гарвардского университета, тестировавшие вычислительную машину Mark II Aiken Relay Calculator, нашли мотылька, застрявшего между контактами электромеханического реле.

Проделанная работа требовала описания, и слово было найдено — debugging (дебаггинг, дословно: избавление от насекомого) — так и ныне называется процесс выявления и устранения багов (bugs) — причин сбоя работы компьютера. А само слово производная от английского слова test — проверка, испытание.

Таким образом, тестировщик программного обеспечения (ПО) — специалист, который проводит тестирование ПО, с целью обеспечения и контроля качества программного продукта или информационной системы.

Шнобелевская премия

Шнобелевская премия – это пародия на престижную Нобелевскую премию

Каждую осень мир чествует не только нобелевских лауреатов, но и людей, которым вручается так называемая Шнобелевская премия – пародия на престижную международную награду, присуждаемую выдающимся ученым.

В 2021 году в связи с пандемией коронавируса церемонию, как и в прошлом году, решено провести в онлайн-формате.

Шнобелевская премия – ее называют еще игнобелевской (английское слово ignoble переводится как "постыдный", "позорный") и антинобелевской – учреждена в 1991 году. Ее идейным вдохновителем стал юмористический журнал "Анналы невероятных исследований" во главе со своим создателем Марком Абрахамсом.

Ежегодно обладателями этой премии становятся десять человек – "за достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом задуматься". То есть премией награждают за необычные и остроумные исследования, чтобы привлечь внимание и подстегнуть интерес людей к науке, медицине и технологиям. Правда, первоначальная формулировка звучала несколько иначе: "за достижения, которые невозможно воспроизвести – или нет смысла это делать". За исключением трех премий, присужденных в первый год, Шнобелевская премия вручается за реальные труды. Кандидатов на соискание премии может выдвигать любой желающий, допускается и самовыдвижение.

Награду "шнобелевским" лауреатам вручают их "нобелевские" коллеги, надевающие по этому случаю бутафорские очки, накладные носы и фески. До 2006 года во время церемонии вручения по всему величественному лекционному залу вместимостью более тысячи человек летали бумажные самолетики. Позднее их запретили – из соображений пожарной безопасности.

Оригинальна и сама награда: в дополнение к сертификату, удостоверяющему получение премии и подписанному тремя лауреатами Нобелевской премии, победителям вручают медали из фольги либо клацающие челюсти на подставке.

В 2020 году премию за достижения в медицинском образовании дали отряду государственных лидеров: Жаиру Болсонару (Бразилия), Нарендре Моди (Индия), Владимиру Путину (Россия), Дональду Трампу (США), Борису Джонсону (Великобритания), Александру Лукашенко (Беларусь), Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору (Мексика), Реджепу Тайипу Эрдогану (Турция) и Гурбангулы Бердымухамедову (Туркмения). По мнению Шнобелевского комитета, все они на примере эпидемии COVID-19 продемонстрировали миру, что политические решения влияют на жизнь (и смерть) людей быстрее, чем научные работники и врачи.

День памяти преподобного Пимена Великого

Преподобный Пимен Великий родился около 340 года в Египте. В юности, дав обет безмолвия и отречения от мира, он ушел в пустынный скит неподалеку от Диокла. К нему присоединились его братья: старший Анувий и младший, имя которого не сохранилось.

Святой Пимен проводил дни и годы в трудах и молитвах, был образцом добродетели.

Пост Гедалии

Пост Гедалии – день траура и поста, отмечаемый 3 тишрея по еврейскому календарю, на следующий день после Рош ха-Шана. Если этот день выпадает на субботу, пост сдвигается на воскресенье. Пост продолжается от восхода солнца до появления первых звезд, в это время ничего не едят и не пьют.

Именины: Александр, Анфиса, Владимир, Дмитрий, Иван, Михаил, Степан.

Традиции:

9 сентября по народному календарю – Анфиса Рябинница. Считалось, что в этот день нужно собрать спелые гроздья рябины и подвесить их под крышей. Это должно было принести удачу в следующем году.

Рябина, по поверью, – мощный оберег от нечистой силы, поэтому она должна обязательно присутствовать в доме.

Приметы:

Гром гремит– осень будет теплой.

Много желудей – зима будет суровой.

Большой урожай рябины – осень будет дождливой.

В этот день:

1776 — Утверждено новое название Объединённых колоний Америки — Соединённые Штаты Америки.

1886 — В столице Швейцарии Берне подписана Конвенция об охране литературных и художественных произведений — первое международное соглашение в области авторского права.

1913 — Русский военный лётчик Пётр Нестеров впервые выполнил фигуру сложного пилотажа "мёртвая петля".

1926 — Основана американская телекомпания NBC.

1932 — Испанское правительство предоставило автономию Каталонии.

1944 — СССР и Польша заключили договор об отселении лемков из Восточной Польши.

1945 — Окончание Японо-китайской войны (1937—1945).

1956 — Элвис Пресли впервые появился на национальном телевидении.

1961 — В Киеве состоялось первое выступление Украинского государственного балета на льду.

1965 — "Роллинг Стоунз" в четвёртый раз заняли первую строчку британского хит-парада с песней Satisfaction.

1969 — В Канаде вступил в действие Языковой Акт, провозглашавший английский и французский языки официальными на всей территории страны.

2001 — В 01:46:40 по Гринвичу часы отсчитали миллиардную секунду эры UNIX, которая началась в полночь 1 января 1970 года — именно с этого момента Unix-системы отсчитывают "внутреннее" время.