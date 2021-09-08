В выборах гендиректора "Мыстецького Арсенала" победила Островская-Люта

В выборах генерального директора Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мыстецький Арсенал" победила действующий гендиректор Олеся Островская-Люта.

Как сообщается на YouTube-канале телеканала UA:Первый, Островская-Люта была переизбрана на повторных выборах из шести кандидатов. Ранее, во время первого конкурса, никто из кандидатов не набрал достаточное количество голосов.

Островская-Люта - арт-менеджер и куратор современного искусства, советник министра культуры Евгения Нищука (с 2016 года), первый заместитель министра культуры Украины (2014 год).