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17:48 08.09.2021

В выборах гендиректора "Мыстецького Арсенала" победила Островская-Люта

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В выборах гендиректора "Мыстецького Арсенала" победила Островская-Люта

В выборах генерального директора Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мыстецький Арсенал" победила действующий гендиректор Олеся Островская-Люта.

Как сообщается на YouTube-канале телеканала UA:Первый, Островская-Люта была переизбрана на повторных выборах из шести кандидатов. Ранее, во время первого конкурса, никто из кандидатов не набрал достаточное количество голосов.

Островская-Люта - арт-менеджер и куратор современного искусства, советник министра культуры Евгения Нищука (с 2016 года), первый заместитель министра культуры Украины (2014 год).

 

Теги: #гендиректор #мыстецький_арсенал #островская_люта
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