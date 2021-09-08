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17:38 08.09.2021

ГУР Минобороны Украины опровергло российские обвинения в причастности к диверсии в оккупированном Крыму

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ГУР Минобороны Украины опровергло российские обвинения в причастности к диверсии в оккупированном Крыму

Выдвинутые Россией обвинения в якобы причастности Главного управления разведки Министерства обороны Украины к диверсии на газопроводе в оккупированном Крыму не соответствуют действительности и являются провокацией, заявил пресс-секретарь ГУР Николай Красный.

"Эта информация не отвечает действительности. Военная разведка Украины считает, что это целенаправленная и спланированная провокация, которая происходит в общей системе провокаций против Украины и Главного управления разведки", - сказал Красный агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

Он отметил, что, на взгляд ГУР, эта провокация имеет несколько целей. "Во-первых, обосновать те репрессивные мероприятия, действия, которые происходят сейчас в Крыму против крымскотатарского населения. А во-вторых, мы не исключаем, что российские оккупанты ищут другие поводы для того, чтобы активизировать и распространить такие репрессии в Крыму", - пояснил пресс-секретарь ГУР.

Красный указал также, что ГУР считает, что "признания" братьев Асана и Азиза Ахтемовых, видео которых распространила ФСБ, происходили под давлением.

"Относительно этих людей и их вроде бы "признаний", которые они дали на камеру и которые российская сторона распространяет, то весь цивилизованный мир знает о методах, которые применяются, о жестоких пытках. Потому мы считаем, что все показания, которые они дают - это все происходило под очень страшным давлением. Очень жаль этих людей, и мы считаем, что мировое сообщество должно приобщиться к тому, чтобы их освободить из этих застенков, из этого плена", - подчеркнул он.

Ранее, 7 августа, пресс-служба ФСБ заявила, что ГУР Минобороны Украины совместно с Меджлисом крымскотатарского народа якобы причастны к организации "диверсии", которая произошла на газопроводе в районе села Перевальное в оккупированном Крыму 23 августа. По информации ФСБ, в рамках расследования были арестованы трое подозреваемых.

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Теги: #крым #гур #диверсия #опровержение
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