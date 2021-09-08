Порошенко приветствует решение ЕС о санкциях против России, призвал власти усиливать санкционное давление на агрессора

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко приветствовал решение европейских партнеров продлить санкции против РФ.

"Приветствую решение послов государств-членов ЕС об очередном продлении ограничительных мер Евросоюза против России за подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины", - написал Порошенко в Facebook.

Он подчеркнул, что уже семь лет сохраняется "заложенное нами наследство консолидированной противодействия агрессии и мощный режим западных санкций".

"Нынешняя власть должна работать над усилением санкционного фронта, укреплением трансатлантической коалиции и повышением цены Кремля за преступления против Украины", - убежден Порошенко.