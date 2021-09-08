События

16:18 08.09.2021

Порошенко приветствует решение ЕС о санкциях против России, призвал власти усиливать санкционное давление на агрессора

1 мин читать
Порошенко приветствует решение ЕС о санкциях против России, призвал власти усиливать санкционное давление на агрессора

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко приветствовал решение европейских партнеров продлить санкции против РФ.

"Приветствую решение послов государств-членов ЕС об очередном продлении ограничительных мер Евросоюза против России за подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины", - написал Порошенко в Facebook.

Он подчеркнул, что уже семь лет сохраняется "заложенное нами наследство консолидированной противодействия агрессии и мощный режим западных санкций".

"Нынешняя власть должна работать над усилением санкционного фронта, укреплением трансатлантической коалиции и повышением цены Кремля за преступления против Украины", - убежден Порошенко.

Теги: #ес #порошенко #санкции
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:53 08.09.2021
В ЕС не считают новое правительство Афганистана инклюзивным

В ЕС не считают новое правительство Афганистана инклюзивным

11:25 08.09.2021
Послы ЕС продлили санкции за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины

Послы ЕС продлили санкции за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины

06:00 08.09.2021
Большинство талибов, попавших в афганское правительство, находятся под санкциями ООН

Большинство талибов, попавших в афганское правительство, находятся под санкциями ООН

20:24 07.09.2021
Совет ЕС дал согласие на семилетнее финансирование реформ в странах-кандидатах

Совет ЕС дал согласие на семилетнее финансирование реформ в странах-кандидатах

15:42 07.09.2021
Порошенко предложил пять направлений поддержки украинцев во время кризиса: пенсии, субсидии, выплаты военным и медикам, защита громад

Порошенко предложил пять направлений поддержки украинцев во время кризиса: пенсии, субсидии, выплаты военным и медикам, защита громад

14:00 07.09.2021
ЕС выпустит "зеленые" облигации объемом EUR250 млрд

ЕС выпустит "зеленые" облигации объемом EUR250 млрд

22:08 06.09.2021
Перед поездкой Зеленского в США власть срочно закрыла дело против Порошенко - адвокаты

Перед поездкой Зеленского в США власть срочно закрыла дело против Порошенко - адвокаты

17:19 04.09.2021
Порошенко призвал направить деньги от МВФ на выплаты военным и пенсионерам

Порошенко призвал направить деньги от МВФ на выплаты военным и пенсионерам

11:36 04.09.2021
Пограничники не пустили в Украину гражданина РФ – топ-менеджера одного из холдингов за незаконное посещение Крыма

Пограничники не пустили в Украину гражданина РФ – топ-менеджера одного из холдингов за незаконное посещение Крыма

17:25 03.09.2021
ЕС будет готов оказывать финансовую помощь Афганистану при условии выполнения ряда условий - Боррель

ЕС будет готов оказывать финансовую помощь Афганистану при условии выполнения ряда условий - Боррель

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада не поддержала обращение к Конгрессу США о предоставлении Украине двустороннего статуса основного союзника США вне НАТО

Минздрав Украины предлагает дать больше прав вакцинированным при карантине

Комиссия ТЭБ и ЧС вскоре рассмотрит установление "желтого" уровня эпидопасности на территории Украины - Шмыгаль

В доме бывшего члена Меджлиса Менсеитова прошел обыск, его вывезли в неизвестном направлении

Арахамия об отставке Шмыгаля: Это фейк

ПОСЛЕДНЕЕ

В конкурсе на гендиректора Национального художественного музея победила Юлия Литвинец

Талибы запретили женщинам заниматься спортом

В материале CNN о "вагнеровцах" стоит обращать внимание не на содержание, а на оперативную реакцию ФСБ – советник главы ОП

Статус Украины как основного союзника США вне НАТО - устаревшая идея, принципиально вступление в Альянс - Подоляк

90 афганцев, эвакуированных США из Кабула, попросили убежища в Германии

Радуцкий: мне нравится идея Минздрава разрешать в "оранжевой" зоне работать ТРЦ с 80% вакцинированного персонала

Рада приняла закон о научных парках

Зеленский ввел в действие секретное решение СНБО о развитии ВМС Украины

Рада не поддержала обращение к Конгрессу США о предоставлении Украине двустороннего статуса основного союзника США вне НАТО

Кабмин возложил на Мининфраструктуры функции формирования и реализации госполитики в сфере туризма и курортов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА