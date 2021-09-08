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14:57 08.09.2021

Зеленский ввел в действие секретное решение СНБО о развитии ВМС Украины

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Зеленский ввел в действие секретное решение СНБО о развитии ВМС Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны от 20 августа 2021 года "О развитии Военно-морских сил Вооруженных сил Украины до 2031 года".

Соответствующий указ №459/2021 был обнародован на сайте главы государства в среду.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа 2021 "О развитии Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины до 2031 года", - говорится в документе.

В нем уточняется, что указанное решение СНБО является тайным, а контроль за его выполнением возлагается на секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова.

"Данный указ вступает в силу со дня его опубликования", - отмечается в документе.

Теги: #указ #вмс_всу
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