Рада приняла закон о научных парках

Верховная Рада приняла во втором чтении закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно активизации деятельности научных парков" (законопроект №4236), который, в частности, представляет право вузам и научным учреждениям создавать научные парки без согласования с Министерством образования.

Закон в целом поддержал 321 народный депутат при необходимых 226 голосах.

Закон также предусматривает льготные условия аренды для помещений под научные парки (1 грн за 1 кв. м).

Согласно ему, к работе в таких парках должны привлекаться студенты, аспиранты, научные работники и сотрудники вузов и научных учреждений.

При этом научные парки могут предоставлять такие услуги, как проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских (технологических) работ, финансово-экономическое сопровождение инвестиционных (инновационных) проектов, а также услуги по профессиональной коммуникации и гармонизации терминологий, разработке и реализации маркетинговых стратегий.

Согласно данным Министерства образования, в Украине зарегистрировано 36 научных парков, учредителями которых являются бюджетные учреждения, в том числе вузы и научные учреждения.

В ходе обсуждения парламентарии отмечали, что нынешние научные парки не являются эффективным инструментом для инноваций. В частности, из-за сложного и длительного процесса создания, а также нечетко выраженного правового статуса.