Рада не поддержала обращение к Конгрессу США о предоставлении Украине двустороннего статуса основного союзника США вне НАТО

Народные депутаты не поддержали обращение Верховной Рады к Конгрессу США о предоставлении Украине двустороннего статуса основного союзника США вне НАТО (MNNA).

На внеочередном пленарном заседании за соответствующее постановление №5380 проголосовали 24 народных депутата (для принятия решения необходимо минимум 226 голосов в поддержку).

Как объясняется в пояснительной записке к проекту постановления, обращение к Конгрессу США о предоставлении Украине двустороннего статуса основного союзника США вне НАТО обосновано продолжающейся военной агрессией Российской Федерации в отношении Украины, поставками Российской Федерации вооружения, военной техники и амуниции для незаконных вооруженных формирований.

"По состоянию на сегодня наблюдаются ухудшение ситуации по безопасности на Востоке Украины путем наращивания военного присутствия России у границ Украины и в оккупированном украинском Крыму, а также провокации России на оккупированной части Востока Украины", - говорится в обращении Верховной Рады.

Как сообщалось, в парламенте зарегистрирован проект постановления об обращении Верховной Рады к Конгрессу США о предоставлении Украине двустороннего статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО (MNNA) (№ 5380). Документ рассмотрят на внеочередном заседании Рады 8 сентября. Сбор подписей за проведение внеочередного заседания инициировал народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

Посол Украины в США Оксана Маркарова предостерегла, что статус основного союзника США вне НАТО (MNNA) подходит для стран, которые не планируют или не могут вступать в Североатлантический Альянс, а Украина определилась, что ее цель - членство в НАТО.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина будет основным союзником США в НАТО, а не вне НАТО, а идея обращения к США за статусом основного союзника вне Альянса не несет никакой "добавленной стоимости" для безопасности Украины.