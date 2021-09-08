События

14:08 08.09.2021

Кабмин назначил Комариду первым замминистра здравоохранения

1 мин читать
Кабмин назначил Комариду первым замминистра здравоохранения

Кабинет министров Украины на заседании в среду уволил Ирину Садовяк с должности первого заместителя министра здравоохранения и назначил на этот пост заместителя министра здравоохранения Александра Комариду.

Об этом сообщил в "Телеграм-канале" народный депутат Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность").

Садовяк занимала должность первого замминистра здравоохранения с июня 2020 года. Ранее работала главврачом НДСБ "Охматдет" (Киев).

Комарида с июня 2021 года был заместителем министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции. Ранее возглавлял фармацевтический департамент Министерства здравоохранения.

Теги: #кадры #минздрав
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:24 07.09.2021
Арахамия о ротациях в Кабмине: планируется три-четыре кадровых замены

Арахамия о ротациях в Кабмине: планируется три-четыре кадровых замены

12:40 07.09.2021
Украина получила $ 35,8 млн финпомощи для уменьшения влияния COVID-19

Украина получила $ 35,8 млн финпомощи для уменьшения влияния COVID-19

20:54 06.09.2021
Рада может в конце сентября рассмотреть вопросы о кадровых ротациях в правительстве - Арахамия

Рада может в конце сентября рассмотреть вопросы о кадровых ротациях в правительстве - Арахамия

14:45 03.09.2021
В Украине впервые провели посмертную трансплантацию печени в частной клинике

В Украине впервые провели посмертную трансплантацию печени в частной клинике

10:11 03.09.2021
Всемирный банк может предоставить Украине $150 млн в случае необходимости экстренного реагирования на COVID-19

Всемирный банк может предоставить Украине $150 млн в случае необходимости экстренного реагирования на COVID-19

10:11 02.09.2021
Минздрав подписал меморандум о сотрудничестве с General Electric

Минздрав подписал меморандум о сотрудничестве с General Electric

15:08 01.09.2021
Минздрав будет сотрудничать с США в части создания Стратегии развития системы здравоохранения Украины до 2030 г. – Ляшко

Минздрав будет сотрудничать с США в части создания Стратегии развития системы здравоохранения Украины до 2030 г. – Ляшко

16:22 31.08.2021
Енин назначен первым заместителем главы МВД – распоряжение Кабмина

Енин назначен первым заместителем главы МВД – распоряжение Кабмина

03:47 31.08.2021
В Минздраве не планируют принуждать работников образования к вакцинации

В Минздраве не планируют принуждать работников образования к вакцинации

21:37 29.08.2021
Разумков прогнозирует на осень некоторые кадровые ротации в правительстве

Разумков прогнозирует на осень некоторые кадровые ротации в правительстве

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада не поддержала обращение к Конгрессу США о предоставлении Украине двустороннего статуса основного союзника США вне НАТО

Минздрав Украины предлагает дать больше прав вакцинированным при карантине

Комиссия ТЭБ и ЧС вскоре рассмотрит установление "желтого" уровня эпидопасности на территории Украины - Шмыгаль

В доме бывшего члена Меджлиса Менсеитова прошел обыск, его вывезли в неизвестном направлении

Арахамия об отставке Шмыгаля: Это фейк

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский ввел в действие секретное решение СНБО о развитии ВМС Украины

В ЕС не считают новое правительство Афганистана инклюзивным

Рада не поддержала обращение к Конгрессу США о предоставлении Украине двустороннего статуса основного союзника США вне НАТО

Кабмин возложил на Мининфраструктуры функции формирования и реализации госполитики в сфере туризма и курортов

В Киеве от COVID-19 полностью вакцинировались 23,27% жителей

Минздрав Украины предлагает дать больше прав вакцинированным при карантине

Правительство 15 сентября направит в парламент проект госбюджета-2022 - Шмыгаль

В Москве назвали достоверной и объективной информацию CNN о помощи ЦРУ Киеву в операции по задержанию 33 россиян в Беларуси

Комиссия ТЭБ и ЧС вскоре рассмотрит установление "желтого" уровня эпидопасности на территории Украины - Шмыгаль

В РФ на учениях погиб глава МЧС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА