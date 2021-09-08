Кабмин назначил Комариду первым замминистра здравоохранения

Кабинет министров Украины на заседании в среду уволил Ирину Садовяк с должности первого заместителя министра здравоохранения и назначил на этот пост заместителя министра здравоохранения Александра Комариду.

Об этом сообщил в "Телеграм-канале" народный депутат Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность").

Садовяк занимала должность первого замминистра здравоохранения с июня 2020 года. Ранее работала главврачом НДСБ "Охматдет" (Киев).

Комарида с июня 2021 года был заместителем министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции. Ранее возглавлял фармацевтический департамент Министерства здравоохранения.