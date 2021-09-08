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14:02 08.09.2021

В Киеве от COVID-19 полностью вакцинировались 23,27% жителей

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В Киеве от COVID-19 полностью вакцинировались 23,27% жителей

В Киеве полностью вакцинированы от COVID-19 23,27% официально зарегистрированных жителей столицы – две дозы вакцины по состоянию на 7 сентября получили 687,44 тыс. человек, свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Согласно данным КГГА, хотя бы одну дозу вакцинации получили 779,88 тыс. человек, или 26,4% официально зарегистрированных жителей столицы.

Таким образом, в настоящее время более 92 тыс. киевлян получили одну дозу вакцины и ожидают вторую.

Как уточнили агентству в Министерстве здравоохранения, всего в Киеве по состоянию на 7 сентября сделано 1467324 вакцинаций от COVID-19.

Ранее Департамент здравоохранения Киевской горгосадминистрации со ссылкой на директора Департамента здравоохранения Киева Валентину Гинзбург сообщил, что в настоящее время в Киеве можно выбирать среди вакцин AstraZeneca, Comirnaty/Pfizer, Moderna (вторая доза) и CoronaVac.

Гинзбург также сообщила, что жители Украины или иностранцы, имеющие вид на жительство, безотказно и безвозмездно могут вакцинироваться от COVID-19 в Киеве.

В КГГА напомнили, что в Киеве на базе медицинских учреждений столицы (центры первичной медико-санитарной помощи, консультативно-диагностические центры, стационарные медучреждения) работают пункты вакцинации. Функционирует в ежедневном режиме Центр массовой вакцинации на базе МВЦ. Также пункты массовой вакцинации открываются в торговых центрах и крупных сетях маркетов. Введена практика мобильных прививочных пунктов.

Теги: #киев #вакцинация
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