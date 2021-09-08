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13:31 08.09.2021

Правительство 15 сентября направит в парламент проект госбюджета-2022 - Шмыгаль

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Правительство 15 сентября направит в парламент проект госбюджета-2022 - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что правительство направит в парламент проект государственного бюджета на 2022 год 15 сентября.

"15 сентября, как это и предусмотрено законодательством, правительство направит в парламент проект государственного бюджета на 2022 год", - сказал Шмыгаль на заседании правительства в среду.

По его словам, документ будет базироваться на среднесрочной бюджетной декларации, которая рассчитана на три года.

Среди приоритетов документа: обороноспособность, медицина, образование, инфраструктура и социальные программы.

Теги: #госбюджет #проект
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