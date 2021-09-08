В Москве назвали достоверной и объективной информацию CNN о помощи ЦРУ Киеву в операции по задержанию 33 россиян в Беларуси

Информация телеканала CNN о том, что ЦРУ помогало Украине организовать операцию по задержанию 33 россиян в Беларуси в прошлом году, достоверна и объективна, сообщил журналистам в среду представитель ФСБ РФ.

"Мы полностью подтверждаем ту информацию, которую опубликовал телеканал CNN, она абсолютно достоверна, очень объективно они показали роль ЦРУ (...), так что информацию эту мы считаем достоверной", - сказал представитель спецслужбы.

По его словам, граждане РФ летом 2020 года "фактически были заманены ГУР и СБУ под руководством ЦРУ США в Беларусь".

В ФСБ считают, что операцию по задержанию 33 россиян в Беларуси в прошлом году спланировали в ЦРУ США с целью разрыва российско-белорусских отношений.

"Задача американцев была известна. И на тот момент они действовали исключительно в рамках этой геополитической задачи - разрыв российско-белорусских отношений. Вся эта операция планировалась исключительно для этого", - заявил представитель ФСБ РФ.

По его мнению, украинские разведслужбы в данном случае выступили как "инструмент" американцев.

Отвечая на вопрос журналистов, можно ли считать "автором" операции ЦРУ, он ответил: "Да, сомнений у нас никаких нет, а ГУР (Главное управление разведки Минобороны Украины - ИФ) это исполнители".

Ранее в среду телеканал CNN со ссылкой на представителей украинской разведки сообщил, что ЦРУ помогало Украине организовать операцию по задержанию 33 россиян в Беларуси.