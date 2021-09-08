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13:14 08.09.2021

Комиссия ТЭБ и ЧС вскоре рассмотрит установление "желтого" уровня эпидопасности на территории Украины - Шмыгаль

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Комиссия ТЭБ и ЧС вскоре рассмотрит установление "желтого" уровня эпидопасности на территории Украины - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) в ближайшее время рассмотрит вопрос об установлении "желтого" уровня эпидемиологической опасности на территории всей страны.

"Уже в ближайшие дни пройдет заседание комиссии ТЭБ и ЧС, где будет рассматриваться вопрос об установлении "желтого" уровня эпидемиологической опасности по всей стране", - сказал Шмыгаль на заседании правительства в среду.

Премьер отметил, что из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, заседания комиссии по ТЭБ и ЧС вновь будут проходить на постоянной основе.

Теги: #шмыгаль #коронавирус #зона
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