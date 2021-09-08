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13:11 08.09.2021

В РФ на учениях погиб глава МЧС

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В РФ на учениях погиб глава МЧС

Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий Евгений Зиничев погиб, спасая людей на учениях, сообщили "Интерфаксу" в среду в МЧС России.

"МЧС РФ с прискорбием сообщает, что при исполнении служебного долга, находясь на межведомственных учениях по защите Арктической зоны от ЧС, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС РФ Евгений Зиничев", - сказали в ведомстве.

Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде.

Закончил Санкт-Петербургский институт бизнеса и права, получив дипломы об окончании двух факультетов: экономического и "финансы и кредит".

С 1987 по 1991 годы проходил службу в КГБ СССР. С 1991 года служил в Федеральной службе охраны Российской Федерации.

В 2006-2015 годах работал в личной охране Службы безопасности президента РФ.

18 мая 2018 года Зиничев назначен на должность министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, с 2018 - генерал-половник.

Теги: #министр #мчс_рф #гибель
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