Полтавчанку, ранившую двух учителей из арбалета, арестовали на два месяца

Жительнице Полтавы, которая ранила из арбалета двух учителей местной школы, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, сообщает пресс-служба полиции Полтавской области в среду.

"8 сентября в Полтаве, по ходатайству следствия и прокуратуры, суд избрал 19-летней полтавчанке, которая ранила двух учителей местной школы, мера пресечения - содержание под стражей на срок 60 суток. Следственные действия продолжаются", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 6 сентября на территории одной из полтавских школ девушка ранила двух учителей из арбалета. Полицейские установили личность злоумышленницы, ею оказалась местная девушка, 2002 года рождения.