Во Франции начинают судебный процесс в отношении 20 подозреваемых в организации терактов в Париже в ноябре 2015 года

В Париже в среду начинался судебный процесс по делу о терактах в Париже в ноябре 2015 года, сообщают французские СМИ.

Фигурантами стали 20 человек, среди которых - единственный оставшийся в живых непосредственный участник терактов Салах Абдеслам.

Абдеслам и еще 13 фигурантов будут принимать очное участие в судебных заседаниях. Судебные разбирательства в отношении остальных шести человек пройдут без них. Предполагается, что пятеро обвиняемых были убиты во время авиаударов в Сирии.

Французские СМИ отмечают, что это беспрецедентный судебный процесс. Слушания будут длиться как минимум 145 дней, истцами выступают более 1,8 тыс. человек. За время слушаний планируется выступление около 300 свидетелей, а также бывшего президента Франсуа Олланда.

"Судебный процесс беспрецедентен по эмоциональной напряженности и своей продолжительности... Проведение процесса такого масштаба представляет собой уникальный вызов, связанный, в частности с продолжающейся пандемией и террористической угрозой, которая остается на высоком уровне", - сообщает телеканал "Франс 24".

Подготовка к началу суда заняла около двух лет, для него была возведена специальная комната для заседаний с повышенными мерами безопасности. Одновременно в ней могут находиться до 550 человек. Запись будет вестись с восьми камер, расположенных в этом зале.

Фигурантам предъявлены различные обвинения. Основная часть подсудимых, по мнению следствия, оказывала логистическую поддержку при планировании терактов.

13 ноября 2015 года террористы совершили серию нападений на улицах в Париже, в концертном зале "Батаклан" и возле стадиона "Стад де Франс". У нападавших было автоматическое оружие, а также закрепленные на поясах взрывные устройства. В результате терактов погибли 130 человек, 89 из них - в "Батаклане". Сотни людей получили ранения.