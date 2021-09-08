События

12:58 08.09.2021

Во Франции начинают судебный процесс в отношении 20 подозреваемых в организации терактов в Париже в ноябре 2015 года

2 мин читать
Во Франции начинают судебный процесс в отношении 20 подозреваемых в организации терактов в Париже в ноябре 2015 года

В Париже в среду начинался судебный процесс по делу о терактах в Париже в ноябре 2015 года, сообщают французские СМИ.

Фигурантами стали 20 человек, среди которых - единственный оставшийся в живых непосредственный участник терактов Салах Абдеслам.

Абдеслам и еще 13 фигурантов будут принимать очное участие в судебных заседаниях. Судебные разбирательства в отношении остальных шести человек пройдут без них. Предполагается, что пятеро обвиняемых были убиты во время авиаударов в Сирии.

Французские СМИ отмечают, что это беспрецедентный судебный процесс. Слушания будут длиться как минимум 145 дней, истцами выступают более 1,8 тыс. человек. За время слушаний планируется выступление около 300 свидетелей, а также бывшего президента Франсуа Олланда.

"Судебный процесс беспрецедентен по эмоциональной напряженности и своей продолжительности... Проведение процесса такого масштаба представляет собой уникальный вызов, связанный, в частности с продолжающейся пандемией и террористической угрозой, которая остается на высоком уровне", - сообщает телеканал "Франс 24".

Подготовка к началу суда заняла около двух лет, для него была возведена специальная комната для заседаний с повышенными мерами безопасности. Одновременно в ней могут находиться до 550 человек. Запись будет вестись с восьми камер, расположенных в этом зале.

Фигурантам предъявлены различные обвинения. Основная часть подсудимых, по мнению следствия, оказывала логистическую поддержку при планировании терактов.

13 ноября 2015 года террористы совершили серию нападений на улицах в Париже, в концертном зале "Батаклан" и возле стадиона "Стад де Франс". У нападавших было автоматическое оружие, а также закрепленные на поясах взрывные устройства. В результате терактов погибли 130 человек, 89 из них - в "Батаклане". Сотни людей получили ранения.

Теги: #франция #суд #теракты
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:05 07.09.2021
Еврокомиссия требует через суд наложить финансовые санкции на Польшу

Еврокомиссия требует через суд наложить финансовые санкции на Польшу

17:31 07.09.2021
Чешский суд приговорил пророссийского боевика, воевавшего против ВСУ на Донбассе, к 20 годам лишения свободы

Чешский суд приговорил пророссийского боевика, воевавшего против ВСУ на Донбассе, к 20 годам лишения свободы

11:50 07.09.2021
ВСП принял отставку шестерых судей, включая судью Верховного суда

ВСП принял отставку шестерых судей, включая судью Верховного суда

08:03 06.09.2021
В Нидерландах возобновляется суд в деле о сбитом МН17 – к суду обратятся родные погибших

В Нидерландах возобновляется суд в деле о сбитом МН17 – к суду обратятся родные погибших

23:43 04.09.2021
Сборная Украины вничью сыграла с Францией в отборе на ЧМ-2022

Сборная Украины вничью сыграла с Францией в отборе на ЧМ-2022

07:22 04.09.2021
Байден поручил генпрокурору США опубликовать рассекреченные материалы по 9/11 за полгода

Байден поручил генпрокурору США опубликовать рассекреченные материалы по 9/11 за полгода

16:47 03.09.2021
Суд отменил норму ГСН, запрещающую строительство высоток под Киевом

Суд отменил норму ГСН, запрещающую строительство высоток под Киевом

16:35 03.09.2021
Суд удовлетворил жалобу депутата Киевсовета Кононенко на бездействие сотрудников полиции в деле о нападении на Порошенко 24 августа

Суд удовлетворил жалобу депутата Киевсовета Кононенко на бездействие сотрудников полиции в деле о нападении на Порошенко 24 августа

13:23 03.09.2021
Суд в Нидерландах вынесет решение по делу о "скифском золоте" в конце октября - Джапарова

Суд в Нидерландах вынесет решение по делу о "скифском золоте" в конце октября - Джапарова

10:53 03.09.2021
Франция выступает за урегулирование в Приднестровье в рамках территориальной целостности Молдовы - глава МИД Ле Дриан

Франция выступает за урегулирование в Приднестровье в рамках территориальной целостности Молдовы - глава МИД Ле Дриан

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Комиссия ТЭБ и ЧС вскоре рассмотрит установление "желтого" уровня эпидопасности на территории Украины - Шмыгаль

В доме бывшего члена Меджлиса Менсеитова прошел обыск, его вывезли в неизвестном направлении

Арахамия об отставке Шмыгаля: Это фейк

Глава ВАКС: депутат предложил мне избрать конкретную меру пресечения подозреваемому, я обратилась к генпрокурору и в ВСП

В Украине с начала вакцинации сделано более 10 млн прививок – Минздрав

ПОСЛЕДНЕЕ

Комиссия ТЭБ и ЧС вскоре рассмотрит установление "желтого" уровня эпидопасности на территории Украины - Шмыгаль

В РФ на учениях погиб глава МЧС

Полтавчанку, ранившую двух учителей из арбалета, арестовали на два месяца

В Индии ограничат празднование религиозных фестивалей в связи с ростом заражений COVID-19

"Слуга народа" не будет голосовать за обращение к Конгрессу США о предоставлении Украине статуса основного союзника вне НАТО - Арахамия

Депутаты предлагают Раде принять заявление о незаконном задержании Россией первого замглавы Меджлиса крымскотатарского народа

В Украине ожидается теплая и сухая погода

В доме бывшего члена Меджлиса Менсеитова прошел обыск, его вывезли в неизвестном направлении

В "Евросолидарности" призывают немедленно создать ВСК Рады по "вагнергейту"

Послы ЕС продлили санкции за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА