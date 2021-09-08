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12:54 08.09.2021

В Индии ограничат празднование религиозных фестивалей в связи с ростом заражений COVID-19

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В Индии ограничат празднование религиозных фестивалей в связи с ростом заражений COVID-19

Власти Индии вводят ограничения на празднование крупных религиозных фестивалей, которые пройдут на следующей неделе, в связи с очередной волной коронавируса COVID-19 в стране, сообщают местные СМИ.

"Мы можем отпраздновать фестиваль позже. Дайте нам сначала сфокусироваться на жизнях и здоровье наших граждан", - заявил главный министр штата Махараштра Уддхав Теккерей. Столицей Махараштры является город Мумбаи, мэр которого ранее сообщал, что в городе началась третья волна пандемии коронавируса.

Ганеша-чатуртхи или Фестиваль Ганеши проходит в Индии ежегодно и считается одним из важнейших праздников и индусов. Обычно на время 11-дневного фестиваля в Мумбаи съезжаются тысячи паломников.

В этом году правительство штата уменьшит высоту чучела Ганеши, чтобы сократить число людей, которые будут нести его во время фестиваля. Праздничные шествия в первый и последний день фестиваля будут запрещены.

В соседнем штате Карнатака сохранится введенный ранее комендантский час, а в районах, в которых число новых заражений COVID-19 будет особенно высоким, праздновать запретят полностью. Публичные празднования также будут запрещены в штате Тамилнад.

Ожидается, что будут введены ограничение на празднование фестиваля Дурга-Пуджа в Западной Бенгалии. Поклонения богине Дурге должны будут пройти в октябре.

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Теги: #ограничения #праздники #индия
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