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12:36 08.09.2021

"Слуга народа" не будет голосовать за обращение к Конгрессу США о предоставлении Украине статуса основного союзника вне НАТО - Арахамия

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"Слуга народа" не будет голосовать за обращение к Конгрессу США о предоставлении Украине статуса основного союзника вне НАТО - Арахамия

Депутатская фракция "Слуга народа" не будет поддерживать на голосовании во время внеочередного заседания Верховной Рады в среду проект постановления об обращении к Конгрессу США о предоставлении Украине статуса основного союзника вне НАТО (№5380), сообщил глава фракции Давид Арахамия.

"После визита (президента Владимира Зеленского - ИФ) в Соединённые Штаты Америки было очень много консультаций на эту тему, вчера госпожа посол Маркарова свое мнение выразила, много экспертов, министр инностранных дел, госпожа Стефанишина (вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - ИФ), и по состоянию на сейчас мы склоняемся к тому, что не будем поддерживать это постановление", - сказал Арахамия журналистам в кулуарах парламента в среду.

При этом он отметил, что фракция "Слуга народа" будет принимать участие во внеочередном заседании парламента, посвященном рассмотрению этого вопроса, чтобы "донести свою позицию до избирателей".

По мнению Арахамии, статус основного союзника вне НАТО изначально был создан для того, чтобы предоставить от США странам, которые не могут быть в НАТО, "толчок, сигнал о том, что они могут быть в статусе союзников".

"Но в нашей Конституции написано, что мы двигаемся к НАТО, у нас есть дорожная карта, каким образом мы должны попасть в НАТО, мы провели много реформ и изменений для того, чтобы быть совместимыми с НАТО. То есть это не наш статус (основного союзника вне НАТО - ИФ)", - подчеркнул парламентарий.

Арахамия также отметил, что в случае получения статуса основного союзника вне НАТО существуют риски, при которых "в Америке есть ряд людей, которые не хотят давать Украине мощности НАТО, и как только мы и сами подарим возможность предоставить нам статус, который фактически ничего не даёт, вот у Афганистана был такой статус и мы видим, чем все закончилось".

Теги: #союзник #нато #арахамия
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