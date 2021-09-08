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12:13 08.09.2021

Депутаты предлагают Раде принять заявление о незаконном задержании Россией первого замглавы Меджлиса крымскотатарского народа

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Депутаты предлагают Раде принять заявление о незаконном задержании Россией первого замглавы Меджлиса крымскотатарского народа

Группа народных депутатов предлагает парламенту принять заявление о незаконном задержании государством-агрессором - Российской Федерацией первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова и других крымских татар на временно оккупированной территории Крыма.

Соответствующий проект постановления №6007 зарегистрирован в парламенте в среду, сообщает сайт Верховной Рады.

Авторами документа являются депутаты из фракций "Европейская солидарность", "Голос", "Слуга народа".

Текст проекта постановления на сайте пока не обнародован.

Позже пресс-служба "Голоса" сообщила, что в зарегистрированном проекте постановления говорится, в частности, что парламентарии осуждают совершенные 3 и 4 сентября 2021 года незаконные обыски, похищения и аресты крымских татар - представителей коренного народа Крыма.

"Вместе с Мустафой Джемилевым и Ахтемом Чийгозом, а также более 30-ти коллегами из парламента, зарегистрировали проект постановления с заявлением о незаконном задержании крымских татар во временно оккупированном Крыму. Оккупационные власти в Крыму снова усиливает репрессии в отношении граждан Украины, а больше всего - против крымских татар. Мы связываем это с поддержкой "Крымской платформы". Россия своими репрессиями пытается отомстить крымским татарам за поддержку Украины, а также запугивает наших людей и заставляет их молчать", - сказал народный депутат фракции "Голос" Рустем Умеров.

Депутаты требуют от России немедленно освободить Эльдара Одаманова, Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеинова, Наримана Джелялова и других задержанных представителей крымскотатарского народа и прекратить политические преследования против крымских татар.

Раде также предлагается обратиться к национальным правительствам и парламентам иностранных государств, международных организаций и их парламентских ассамблей с призывом осудить новую волну репрессий.

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Теги: #крым #рада #крымские_татары
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