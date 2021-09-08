В доме бывшего члена Меджлиса Менсеитова прошел обыск, его вывезли в неизвестном направлении

В среду ночью в поселке Молодежное во временно оккупированном Крыму обыскали дом бывшего члена симферопольского Меджлиса крымскотатарского народа Эльдара Менсеитова.

Как сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, представители силовых структур российской оккупационной власти вывезли его в неизвестном направлении.

"Очередной обыск и задержание в оккупированном Крыму. Сегодня ночью в поселке Молодежное обыскали дом бывшего члена симферопольского Меджлиса крымскотатарского народа Эльдара Менсеитова. Представители силовых структур российской оккупационной власти вывезли его в неизвестном направлении", - написала Джапарова в Twitter в среду.

Она отметила, что 18 июня 2021 года Менсеитов давал в т.н. "Армянском городском суде" показания в качестве свидетеля защиты по делу против лидера крымских татар Мустафы Джемилева, которого судят в Крыму заочно.

"Эти действия являются продолжением репрессий российским оккупантом в Крыму, как месть за деятельность Крымской платформы", - указала Джапарова.