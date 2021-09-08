В "Евросолидарности" призывают немедленно создать ВСК Рады по "вагнергейту"
Народный депутат (фракция "Европейская солидарность") Ирина Геращенко призвала Верховную Раду немедленно создать временную следственную комиссию для расследования срыва операции по задержанию "вагнеровцев".
Как сообщает пресс-служба "Евросолидарности" в среду, соответствующее заявление Геращенко сделала с трибуны Верховной Рады, реагируя на материал издания CNN, посвященный т.н. "вагнергейту".
"Частная армия "вагнеровцев" - это по сути армия Путина. Потому что в РФ даже в ЖЭКи назначают по представлению Кремля. Все серийные убийцы находятся на карандаше ФСБ и выполняют свои страшные преступления на Донбассе - в том числе и сбивание МН-17 - исключительно с санкции Путина", - отметила нардеп.
Она подчеркнула, что сейчас, когда в Гааге продолжается суд по сбиванию МН-17, "украинская власть подло подыграла Путину, когда передала ему Цемаха (пророссийский боевик Владимир Цемах, свидетель по делу о сбивании самолета МН-17 – ИФ).
"А потом передала Лукашенко-Путину полную информацию о 33 убийцах, которых должны были задержать на территории Украины и которые стали свидетелями преступлений Путина", - добавила Геращенко.
Она отметила, что Рада должна создать отдельную ВСК для расследования провала операции по задержанию "вагнеровцев".
"Мы настаиваем, чтобы вы прекратили играть с этими вещами, со всеми этими своими прикормленными ВСК и создали ВСК по "вагнеровцам". Потому что это измена нашим спецслужбам, это измена нашей армии верховным главнокомандующим и его прихвостнями", - резюмировала нардеп.
Как сообщалось, в июне президент Украины Владимир Зеленский отверг причастность главы Офиса президента Андрея Ермака к срыву так называемой операции по захвату "вагнеровцев", назвав идею такой операции "идеей других стран".
Он отметил, что в последний раз он общался с Александром Лукашенко, обсуждая вопрос задержанных вагнеровцев. "Когда "вагнеровцы" были на территории Беларуси, я позвонил Александру Григорьевичу, предупредил его, сказал, что мы готовы передать полную информацию об этих людях", - сказал президент.
Глава государства добавил, что Лукашенко сказал ему, что "не подведет" и "разберется". "Я был уверен, что он передаст нам этих убийц. Но потом произошло то, что произошло им это был последний наш разговор", - отметил Зеленский.
29 июля 2020 года под Минском были задержаны 33 члена ЧВК "Вагнер".
12 августа Офис генерального прокурора (Украина) обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 человек из российской частной военной компании "Вагнер", которые "принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".
"Всем 28 лицам, среди которых 9 граждан Украины, было сообщено о подозрении в участии в террористической организации", - сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.
Однако 14 августа стало известно, что Беларусь отдала России 32 из 33 задержанных "вагнеровцев".
18 августа ряд украинских СМИ сообщили, что СБУ и Главное управление разведки Минобороны готовили операцию по задержанию членов ЧВК "Вагнер": они должны были вылететь из Минска в Стамбул, но в полете один из пассажиров должен был имитировать ухудшение здоровья, в результате чего самолет должен был совершить вынужденную посадку в Киеве, где "вагнеровцев" должны были задержать.
СМИ утверждали, что об операции было доложено президенту Владимиру Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку, после чего в результате утечки информации о ней узнали белорусские спецслужбы.