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11:25 08.09.2021

Послы ЕС продлили санкции за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины

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Послы ЕС продлили санкции за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины

Постоянные представители стран Европейского Союза приняли решение продлить еще на полгода санкции для физических и юридических лиц за дестабилизацию и подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины.

Соответствующее решение принято в среду в рамках заседания Комитета постоянных представителей (COREPER), сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дипломатические источники.

Решение еще должно быть утверждено Советом ЕС с последующей публикацией в Официальном журнале, после чего оно вступит в силу.

Впервые санкции в виде запрета на въезд в страны ЕС и замораживания активов были применены в марте 2014 года и с тех пор продлеваются каждые полгода.

Предыдущим решением, которое было принято в марте этого года, санкции продлили для 177 физических и 48 юридических лиц.

Теги: #ес #санкции
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