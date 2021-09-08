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11:16 08.09.2021

Арахамия об отставке Шмыгаля: Это фейк

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Арахамия об отставке Шмыгаля: Это фейк

Глава депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия опроверг информацию о том, что в октябре может состояться отставка Дениса Шмыгаля с должности премьер-министра, а также полная замена состава Кабинета министров Украины.

"По премьеру, точно - это фейк. Полной замены (Кабмина - ИФ) не будет", - сказал он журналистам в кулуарах парламента в среду.

Арахамия также сообщил, что заседание фракции для обсуждения кадровых вопросов ориентировочно состоится в понедельник, 20 сентября, перед началом следующей пленарной недели.

Теги: #шмыгаль #отставка #опровержение #арахамия
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