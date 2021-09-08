Профильный комитет Рады подготовит законопроект о столице к рассмотрению во 2-м чтении - Корниенко

Парламентский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства планирует через несколько недель подготовить законопроект о столице к рассмотрению во втором чтении на пленарном заседании Верховной Рады, сообщил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Есть у нас законопроект №2143-3. Он уже несколько раз рассматривался, уже несколько раз готовился ко второму чтению. Там есть замечания от международных партнеров, от главного юридического управления (парламента – ИФ). Это дает нам возможность его пересматривать, и мы на комитете запустим пересмотр. Насчет того, что мы сегодня что-то примем, это неправда. Сегодня мы ничего не примем, потому что (есть – ИФ) 900 поправок. Нам нужно несколько недель для их обработки", - сказал Корниенко журналистам в кулуарах парламента в среду.

По его словам, вопрос, какая именно модель "будет вырисовываться", будет обсуждаться с международными экспертами и киевлянами.

"Понятно, что в основе будет отделение главы КГГА и стратегически нужно, чтобы он мог осуществлять надзор за деятельностью законно избранного мэра, которому доверяют киевляне, указывать ему на недостатки", - добавил парламентарий.

При этом он подчеркнул, что прямое совмещение должностей мэра города и главы Киевской городской госадминистрации создает много нюансов, делающих невозможным качественное управление городом.

"Хочу напомнить, что глава Киевской городской государственной администрации назначен президентом, согласно указу, чиновник по представлению Кабмина - он не избирается. Просто так у нас совпало, что персонально он совпадает с избранным человеком - мэром города, отчего возникают проблемы", - отметил Корниенко.