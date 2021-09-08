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10:38 08.09.2021

Аэропорт Ривного получит дополнительно 35 млн грн на реконструкцию

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Аэропорт Ривного получит дополнительно 35 млн грн на реконструкцию

На реконструкцию международного аэропорта "Ривне" из государственного бюджета выделены дополнительные 35 млн грн, которые пойдут на его техническую модернизацию в рамках президентской программы "Большое строительство"; работы начнутся в ближайшее время, сообщается на сайте облгосадминистрации.

"Государственные средства выделили на реконструкцию радиотехнических средств навигации и посадки аэродромного комплекса аэропорта. Таким образом, подрядчик сможет приступить к практической части модернизации аэропорта уже в ближайшее время", - цитируется на сайте облгосадминистрации ее глава Виталий Коваль.

Международный аэропорт "Ривне" включен в государственную программу развития аэропортов на период до 2023 года.

ОГА отмечает, что ранее уже было проведено пять тендеров на изготовление проектно-сметной документации, по трем из которых необходимые документы уже готовы. В настоящее время готовится еще один тендер на ремонт ограждения и реконструкцию светосигнальной системы.

Теги: #транспорт #большое_строительство #ривне #аэропорт
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