События

10:19 08.09.2021

Глава ВАКС: мы не стремимся к овациям, но неотвратимость наказания за коррупцию в Украине становится нормой

2 мин читать
Глава ВАКС: мы не стремимся к овациям, но неотвратимость наказания за коррупцию в Украине становится нормой

За два года работы Высший антикоррупционный суд (ВАКС) вынес приговоры трем народным депутатам, двум депутатам местных советов, реальное наказание в виде лишения свободы получили 27 коррупционеров, отмечает глава ВАКС Елена Танасевич.

"В настоящее время вынесено 45 приговоров, из которых 7 – оправдательные, 38, обвинительные, и еще один в части предъявленного обвинения является оправдательным, а в другой части – обвинительным", - рассказала Танасевич в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По ее словам, среди обвинительных приговоров 14 вынесены на основании соглашений о признании вины.

"Реальное наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 9 лет назначено 27 лицам. Сейчас на рассмотрении первой инстанции ВАКС находится 184 уголовных производств по обвинению 440 лиц", - уточнила Танасевич.

При этом она добавила: "За два года обвинительные приговоры вынесены в отношении трех народных депутатов и двух депутатов местных советов, приговоры в отношении бывших и нынешних министров не выносились".

По словам глав ВАКС, ожидания украинцев от деятельности суда – это количество приговоров.

"Но я не устаю повторять, что правосудие "на быструю руку" без тщательного исследования и анализа доказательств очевидно не в интересах гражданского общества. Мы стремимся не к громким овациям, а достичь цели уголовного производства: чтобы каждый, кто совершил уголовное правонарушение, был привлечен к уголовной ответственности в меру своей вины, а каждый невиновный не был осужден", - заверила глава суда.

Он подчеркнула, что специфика работы суда позволяет увидеть реальные результаты лишь в долгосрочной перспективе.

"Но уже сейчас можно констатировать, что неотвратимость наказания за коррупцию в Украине становится нормой", - резюмировала глава ВАКС.

Теги: #работа #вакс #танасевич
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:11 08.09.2021
Штат ВАКС укомплектован, оттока судей нет – глава суда

Штат ВАКС укомплектован, оттока судей нет – глава суда

09:55 08.09.2021
Глава ВАКС ожидает прозрачного конкурса по избранию руководителя САП

Глава ВАКС ожидает прозрачного конкурса по избранию руководителя САП

09:36 08.09.2021
Рассмотрение КС представления о конституционности ВАКС не отражается на работе судей – глава суда

Рассмотрение КС представления о конституционности ВАКС не отражается на работе судей – глава суда

09:29 08.09.2021
За два года работы ВАКС судьи больше 10 раз заявляли о давлении и вмешательстве в их деятельность – глава суда

За два года работы ВАКС судьи больше 10 раз заявляли о давлении и вмешательстве в их деятельность – глава суда

09:21 08.09.2021
Глава ВАКС: депутат предложил мне избрать конкретную меру пресечения подозреваемому, я обратилась к генпрокурору и в ВСП

Глава ВАКС: депутат предложил мне избрать конкретную меру пресечения подозреваемому, я обратилась к генпрокурору и в ВСП

13:23 06.09.2021
Работа учебных заведений в "желтой" зоне возможна при 80% вакцинированного персонала, в "красной" – запрещена, кроме детсадов и 1-4 классов

Работа учебных заведений в "желтой" зоне возможна при 80% вакцинированного персонала, в "красной" – запрещена, кроме детсадов и 1-4 классов

03:34 05.09.2021
Кабмин планирует упростить условия работы предпринимателей

Кабмин планирует упростить условия работы предпринимателей

11:57 01.09.2021
Google переносит возвращение сотрудников в офисы до начала следующего года

Google переносит возвращение сотрудников в офисы до начала следующего года

11:36 01.09.2021
ВАКС заочно арестовал экс-главу "Укрхимтрансаммиака", подозреваемого в завладении 42,5 млн грн

ВАКС заочно арестовал экс-главу "Укрхимтрансаммиака", подозреваемого в завладении 42,5 млн грн

00:19 31.08.2021
Все станции метро в Киеве заработали в обычном режиме

Все станции метро в Киеве заработали в обычном режиме

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Глава ВАКС: депутат предложил мне избрать конкретную меру пресечения подозреваемому, я обратилась к генпрокурору и в ВСП

В Украине с начала вакцинации сделано более 10 млн прививок – Минздрав

В Украине за сутки зафиксировано 2 772 новых случая заболевания СOVID-19, выздоровели 1 411 человек, 60 умерло – Минздрав

С начала суток на Донбассе соблюдается режим тишины

США помогали Украине организовать операцию по задержанию 33 россиян в Беларуси

ПОСЛЕДНЕЕ

Профильный комитет Рады подготовит законопроект о столице к рассмотрению во 2-м чтении - Корниенко

Аэропорт Ривного получит дополнительно 35 млн грн на реконструкцию

Афганский журналист обвинил талибов в военных преступлениях против жителей Панджшера

На турбазе в одесской Затоке сгорели 4 домика для отдыха, эвакуированы 25 человек

Геологическая служба США зафиксировала землетрясение в Мексике магнитудой 7,4

В Украине с начала вакцинации сделано более 10 млн прививок – Минздрав

В Украине за сутки зафиксировано 2 772 новых случая заболевания СOVID-19, выздоровели 1 411 человек, 60 умерло – Минздрав

Байден продлил действие указа о санкциях за вмешательство в выборы на год

Семь человек пострадало при пожаре в общежитии Уманского нацуниверситета садоводства

С начала суток на Донбассе соблюдается режим тишины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА