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10:11 08.09.2021

Штат ВАКС укомплектован, оттока судей нет – глава суда

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Штат ВАКС укомплектован, оттока судей нет – глава суда

Штат аппарата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) укомплектован, массового оттока кадров нет, отмечает глава ВАКС Елена Танасевич.

"На сегодняшний день в первой инстанции 17 вакантных должностей (одна должность помощника судьи, 16 должностей госслужащих и одна должность работника) в апелляционной палате – 15 (две должности помощника судьи, 12 должностей госслужащих и одна должность работника). То есть штат аппарата Высшего антикоррупционного суда укомплектован и в полной мере выполняет возложенные на него функции", - рассказала Танасевич в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина.

При этом она заверила, что "массового оттока кадров не наблюдается".

Теги: #штат #вакс #танасевич
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