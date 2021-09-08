Штат ВАКС укомплектован, оттока судей нет – глава суда

Штат аппарата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) укомплектован, массового оттока кадров нет, отмечает глава ВАКС Елена Танасевич.

"На сегодняшний день в первой инстанции 17 вакантных должностей (одна должность помощника судьи, 16 должностей госслужащих и одна должность работника) в апелляционной палате – 15 (две должности помощника судьи, 12 должностей госслужащих и одна должность работника). То есть штат аппарата Высшего антикоррупционного суда укомплектован и в полной мере выполняет возложенные на него функции", - рассказала Танасевич в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина.

При этом она заверила, что "массового оттока кадров не наблюдается".