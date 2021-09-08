События

09:35 08.09.2021

На турбазе в одесской Затоке сгорели 4 домика для отдыха, эвакуированы 25 человек

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На турбазе в одесской Затоке сгорели 4 домика для отдыха, эвакуированы 25 человек

На базе отдыха "Феличита" в пгт Затока (Одесская область) утром в среду начался пожар, огонь распространился на 120 кв. м, повредив 4 домика для отдыха, жертв и пострадавших нет, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Сообщение о пожаре поступило в 6 ч. 20 мин. На момент прибытия спасателей, горели 4 домика на территории базы отдыха "Феличита" в пгт Залив, существовала угроза распространения пламени на другие дома", - говорится в сообщении.

Пожарные локализовали пожар в 6:50 и полностью ликвидировали в 7:56 на площади 120 кв.м, не допустив распространения пламени.

"На базе отдыха проживало 25 человек, которые были эвакуированы до прибытия подразделений ГСЧС. Причина пожара устанавливается. Погибших и пострадавших нет", - подчеркивают спасатели.

Теги: #затока #пожар
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