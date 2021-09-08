События

09:12 08.09.2021

Геологическая служба США зафиксировала землетрясение в Мексике магнитудой 7,4

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Геологическая служба США зафиксировала землетрясение в Мексике магнитудой 7,4

Землетрясение магнитудой 7,4 зафиксировала Геологическая служба США на юге Мексике.

Ранее служба сообщала, что магнитуда землетрясения равнялась 7,0.

Эпицентр толчка залегал на глубине 12,5 км примерно в 10 км от курортного города Акапулько на Тихоокеанском побережье.

Данных о возможных разрушениях и пострадавших не поступало.

Как сообщают местные СМИ, толчок заметно ощущался в столице страны Мехико, некоторые районы города остались без света.

Национальный центр США предупреждения о цунами не исключил возможность возникновения волны.

Теги: #землетрясение #мексика
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