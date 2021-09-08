Глава ВАКС: депутат предложил мне избрать конкретную меру пресечения подозреваемому, я обратилась к генпрокурору и в ВСП

Глава Высшего антикоррупционного суда Елена Танасевич заявляет, что впервые за два года работы ей поступило "предложение" от одного из народных депутатов избрать конкретную меру пресечения подозреваемому, после чего она обратилась к генпрокурору и в Высший совет правосудия.

В эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос о том, обращались ли за два года работы суда к ней лично как к главе суда с просьбой содействовать рассмотрению дела для конкретного результата, Танасевич сказала: "До недавнего времени - нет, и так должно быть".

"Но в августе 2021 года поступило обращение народного депутата Украины ко мне, как главе суда, с предложением об избрании конкретной меры пресечения в рамках указанного уголовного производства в отношении идентифицированного ним лица", - рассказала глава ВАКС.

При этом Танасевич подчеркнула, что ее реакция на такие действия была незамедлительной.

"Как того требует закон, я немедленно обратилась в Высший совет правосудия и к генеральному прокурору с сообщением о вмешательстве в деятельность правосудия", - сказала глава ВАКС.

Она отметила, что ВСП, рассмотрев ее сообщение, принял решение обратиться к Верховной Раде "для принятия мер по недопущению действий, которые могут быть расценены как вмешательство в деятельность судей при осуществлении правосудия".

Как сообщил агентству информированный источник, к главе ВАКС обращался народный депутат Юрий Камельчук (фракция "Слуга народа") в контексте уголовного производства по подозрению бывшего председателя Черновицкого областного совета Ивана Мунтяна в получении неправомерной выгоды. Речь шла о подозреваемом – частном предпринимателе, который, по предварительной информации, давал взятку, этот человек является свидетелем по делу Мунтяна.