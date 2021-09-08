В Украине с начала вакцинации сделано более 10 млн прививок – Минздрав

С начала кампании по вакцинации в Украине сделано более 10 млн прививок от COVID-19, за минувшие сутки иммунизировано 102 397 человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Telegram.

"С начала кампании по вакцинации сделано более 10 млн прививок от COVID-19! 149 618 человек вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 7 сентября 2021. Одну дозу получили 47 221 человек, полностью иммунизированы – 102 397 человек", – сказано в сообщении.

Отмечается, что в течение суток работало 968 мобильных бригад, 2 986 пунктов прививки, 335 центров вакцинации.

В Минздраве отметили, что с начала прививочной кампании привито 5 666 019 человек, из них получили одну дозу – 5 666 017 человек полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 407 024 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).

"Всего проведено 10 073 041 прививка", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.