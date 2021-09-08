В Украине за сутки зафиксировано 2 772 новых случая заболевания СOVID-19, выздоровели 1 411 человек, 60 умерло – Минздрав

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 2 772 новых случая заболевания COVID-19, выздоровели 1 411 человек, 60 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"В сутки 7 сентября 2021 в Украине зафиксировано 2772 новые подтвержденные случаи коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 254, медработников - 46). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 1017 человек; летальных случаев - 60; выздоровели - 1411 человек", – сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.

Днем ранее, 7 сентября 2021 сообщалось о 2 197 новых инфицированных, 6 сентября зафиксировано 773 новых случаев заболевания СOVID-19, 5 сентября зафиксировано 1379 новых случаев заболевания СOVID-19, 4 сентября зафиксировано 2 614 новых случаев заболевания СOVID-19, 3 сентября сообщалось о 2 693 новых случаев заболевания, 2 сентября зафиксировано почти 2,5 тыс. новых случаев заболевания СOVID-19, 1 сентября, за сутки зафиксировано 2 075 новых случаев заболевания СOVID-19, 31 августа сообщалось о 1 356 новых случаях заболевания.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 303 276 человек, выздоровело 2 216 017 человек, летальных случаев - 54 114.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (348), Харьковской (248), Черновицкой (197), Запорожской (178) и Львовской (157) областях.