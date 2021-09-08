События

07:44 08.09.2021

Семь человек пострадало при пожаре в общежитии Уманского нацуниверситета садоводства

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Семь человек пострадало при пожаре в общежитии Уманского нацуниверситета садоводства

Семь человек госпитализированы с разными травмами, полученными в результате пожара в комнате четырехэтажного общежития Уманского национального университета садоводства накануне вечером, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В результате пожара пострадали 7 человек, которых в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в больницу (3 человека с порезами и 4 с отравлением продуктами горения)", – сказано в утренней сводке на сайте ведомства в среду.

Как сообщалось, 7 сентября в ГСЧС поступила информация, что в г.Умань в комнате на первом этаже четырехэтажного общежития Уманского национального университета садоводства возник пожар.

Пожар был ликвидирован на площади 30 м кв.

Подразделениями ГСЧС с помощью автолестниц были эвакуированы 25 человек. К ликвидации пожара от ГСЧС привлекалось 27 человек и 7 ед. техники.

Теги: #умань #общежитие #пострадавшие #пожар
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