События

07:36 08.09.2021

С начала суток на Донбассе соблюдается режим тишины

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С начала суток на Донбассе соблюдается режим тишины

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе соблюдают режим тишины, сообщили в пресс-центра штаба ООС.

"По состоянию на 7:00 утра, 8 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", – говорится в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в среду.

За прошедшие сутки, 7 сентября, в районе проведения ООС зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны противника. Российские наемники открывали огонь из гранатометов различных систем, ручных и станковых противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия. Кроме того, российские наемники совершили дистанционное минирование противопехотными минами ПОМ-2 участка местности у населенного пункта Екатериновка.

"В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное", – сказано в сообщении.

Теги: #оос #сводка
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