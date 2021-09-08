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07:09 08.09.2021

Более 40 человек погибли и десятки пострадали в результате пожара в тюрьме в Индонезии

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Более 40 человек погибли и десятки пострадали в результате пожара в тюрьме в Индонезии

В результате пожара в тюрьме в городе Тангеранг индонезийской провинции Бантен погибли более 40 человек, сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-секретаря тюремного департамента министерства юстиции и прав человека Рику Априант.

По ее данным, погиб 41 человек. Десятки получили ранения.

Априант уточнила, что пожар вспыхнул ночью, проводится эвакуация.

"Причина инцидента расследуется", - отметила Априант.

В блоке, где произошел пожар, содержались 122 человека, осужденные за преступления, связанные с наркотиками.

При этом Априант не уточнила, сколько человек было в помещении на момент пожара, но подтвердила, что тюрьма была переполнена.

По данным правительства Индонезии на сентябрь, в тюрьме в Тангеранге отбывали срок более 2 тыс. заключенных, хотя она рассчитана на 600 человек.

Теги: #тюрьма #индонезия #жертвы #пожар
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