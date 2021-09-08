Большинство талибов, попавших в афганское правительство, находятся под санкциями ООН

Большинство из получивших высокие должности в правительстве Афганистана, сформированном движением "Талибан", находятся под санкциями СБ ООН, пишет The Hindustan Times.

В частности, это касается главы правительства Мохаммада Хасана Ахунда и первого вице-премьера муллы Абдула Гани Барадара.

Газета отмечает, что из 33 человек, которые займут министерские и иные высокие должности в кабинете министров, большинство находится под санкциями ООН.

Как сообщалось, новый глава МВД Сиражуддин Хаккани разыскивается ФБР: за информацию, которая поможет его поимке, США предлагают $5 млн.

Издание напоминает, что Ахунд - близкий соратник главного основателя движения "Талибан" ныне покойного муллы Мохаммада Омара. Ахунд был его политическим советником, работал главой МИД в предыдущем правительстве талибов в 1990-х годах. Также он был губернатором провинции Кандагар - главного оплота талибов.

Барадар, который стал первым заместителем премьера Афганистана, считается одним из сооснователей "Талибана" в 1994 году и потому пользуется в движении значительно большим авторитетом, чем другие лидеры. Барадар считается политическим лидером талибов, и именно поэтому именно он в последние годы курировал процесс переговоров по афганскому урегулированию в Дохе.

При правлении талибов в Афганистане в период с 1996 по 2001 год Барадар обладал высоким положением в своём движении, однако должностей в правительстве не занимал. В 2010 году в ходе совместной операции США и Пакистана Барадара захватили в плен, в котором он пробыл около восьми лет. Спецпредставитель Госдепа США по Афганистану Залмай Халилзад попросил Пакистан отпустить его на волю, поскольку считал, что тот поможет переговорному процессу между талибами и Кабулом. В результате Барадара освободили.

В 2020 году он стал первым среди лидеров талибов, кто вступил в прямые переговоры с президентом США Дональдом Трампом. В одном из интервью Трамп сам рассказал о контактах с Барадаром и о том, как согласовывал с ним условия вывода контингента США из Афганистана.

Ещё один заместитель Ахунда - Абдул Салам Ханафи: в прежнем правительстве талибов был министром образования.

Все уже известные члены нового правительства Афганистана - либо талибы, либо члены действующей совместно с талибами сети "Хаккани".

"Многие из этих людей занимали похожие должности, когда талибы вправляли Афганистаном в 1990-х", - пишет издание.

Большинство из 33 человек, получивших должности в правительстве, - пуштуны. Этнические меньшинства Афганистана представлены лишь двумя таджиками и одним узбеком.

Одним из немногих членов правительства, не находящихся сейчас под санкциями ООН, стал министр обороны мулла Мохаммад Якуб. Он является сыном одного из основателей "Талибана" Муллы Мохаммеда Омара. Считается, что Якуб руководит военными операциями талибов, ему около 30 лет.

При этом санкции действуют в отношении муллы Абдула Хака Васика, который возглавил афганскую разведку.

Мулла Хаирулла Хайрхва, назначенный министром информации, в прошлом был узником американской тюрьмы Гуантанамо.

Санкции ООН предусматривают, в частности, замораживание активов и запрет на выезд за границу. Около 15 человек, получивших высокие должности в правительстве талибов, ранее в виде исключения выводились из-под санкций, чтобы участвовать за рубежом в переговорах по афганскому урегулированию.

The Hindustan Times отмечает, что СБ ООН, как ожидается, проведёт заседание 21 сентября 2021 года, чтобы решить вопрос о продлении специального режима, позволяющего части талибов избегать введённых против них ограничительных мер.

"Если решение о приостановке действия запрета на поездки за рубеж не будет продлено, находящиеся под санкциями лидеры талибов не смогут покидать Афганистан и контактировать с мировым сообществом", - пишет газета.

Ранее во вторник представитель движения "Талибан" Забихулла Муджахид объявил о назначениях в новом правительстве Афганистана.

На пресс-конференции Муджахид сообщил, что главой нового правительства станет мулла Мохаммад Хасан Ахунд, а его заместителем - мулла Абдул Гани Барадар.

Пост главы МВД займет Сираджуддин Хаккани, а министром иностранных дел станет Амир Хан Муттаки. Мулла Мохаммад Якуб получит должность министра обороны.

Министерство юстиции возглавит Абдул Хаким.

Муджахид уточнил, что позднее будет объявлено о других назначения на министерские должности.

Представитель движения "Талибан" Мухаммад Наим в свою очередь сообщил в твиттере, что Хидаятулла Бадри станет министром финансов, мулла Хайрулла Хайрхва - министром информации и культуры.

Верховным руководителем Афганистана, как предполагается, станет лидер движения "Талибан" Хайбатулла Ахундзада. Наблюдатели отмечали, что такая система организации власти напоминает иранскую.